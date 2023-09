Lietajúce autá majú rovnaké problémy ako vrtuľníky a sú nepraktické

Lietajúce autá sú jednou z vecí, ktoré ľudia chceli dlhé desaťročia a o ktorých si dnešná generácia myslí, že už sme ich dávno mali mať. A to len preto, že ich videli vo filme. Niekoľkým vedcom sa tento nápad zapáčil, no problém je v tom, že fantázia sa nie vždy rovná realite, dokonca ani s pokročilou technológiou. Lietajúce auto naozaj nedáva zmysel. Jeho prevádzka prináša rovnaké problémy, aké sú pri vrtuľníku. Hoci auto získa schopnosť lietať, ak nebude mať vhodné miesta na pristávanie, nie je dôvod, aby lietalo, a v prípade, že sú vhodné miesta na pravidelné pristávanie, potom nemusí vôbec jazdiť po cestách. Letecké cesty by sa s existenciou lietajúcich áut rýchlo preplnili, takže by museli podliehať riadenej letovej prevádzke, nehody by boli smrteľnejšie aj licencie by bolo ťažšie získať – a tým by sa ešte viac znížila praktickosť lietajúceho auta.

Dotykové obrazovky zaostávajú v produktivite

Dotykové obrazovky vyzerajú vo filmoch skvele a väčšinou ich zobrazujú ako hlavný spôsob interakcie s počítačmi. Najmä vo filmoch, ako je MinorityReport, keď hrdina chytí kúsky dotykovej obrazovky a ťahá ich cez miestnosť k inému počítaču pomocou digitálnych rukavíc. Vďaka filmom si preto želáme, aby existovali aj v realite. No keď ich dizajnéri začali pridávať do produktov, uvedomili sme si, že to vôbec nie je výhra. Keď vyšli tablety s plochou obrazovkou, zosnulý Steve Jobs si myslel, že úplne nahradia počítače. Ukázalo sa však, že počítače a notebooky majú silné postavenie, najmä čo sa týka produktivity práce. Dotykové obrazovky fungujú dobre aj v telefóne, ale nie na prácu. Jedným z najväčších problémov je písanie dlhých a profesionálnych textov. Písanie na plochú obrazovku je totiž náročnejšie oproti klasickej klávesnici

Roboty s mimikou sú trápne a nepraktické

Skoro v každom sci-fi filme môžete vidieť robotov, ktorí majú určitú formu umelého cítenia a zvyčajne sprevádzajú hlavnú postavu. Keď sa však zamyslíme nad ich významom, v reálnom živote nie sú veľmi užitoční. AI môže mať skvelé využitie v počítačových aplikáciách, ale ľudia sú jednoducho lepší už len preto, že majú skutočné city. Istý výskumník napríklad hodnotil využitie robotov z Hviezdnych vojen v praxi a zistil, že R2-D2 a jeho nástroje by boli v našom svete zbytočné a BB-8 by bol napríklad v púšti úplne nanič. Pokiaľ ide o C-3P0, je neuveriteľne nepraktický a vo vesmíre s toľkými technológiami nedáva zmysel. Funguje v podstate ako prekladač Google, ktorý musíte so sebou vláčiť namiesto jednoduchého použitia telefónu...

3D filmy sa neuchytili, lebo sa ľuďom nepáčia

Z času na čas sa niekoľko veľkých filmových štúdií snaží spopularizovať 3D filmy. V kine zaplatíte za lístok o niečo viac a dostanete špeciálne okuliare. Síce môže byť zábavné vidieť napríklad dinosaura ako sa rúti priamo na vás, ale väčšina ľudí po takom zážitku netúži. A existuje dobrý dôvod, prečo spotrebitelia v skutočnosti nie sú nadšení touto technológiou. Asi štvrtina ľudí má problémy so sledovaním 3D filmov, hoci ide len o namáhanie očí a mierne bolesti hlavy. Snaha urobiť z 3D filmov vlnu budúcnosti nefunguje, pretože filmové štúdiá stratili obrovskú časť publika skôr, ako vôbec začali. Niektorí ľudia nemôžu pozerať 3D filmy vôbec, pretože im chýba správne vnímanie hĺbky.

Virtuálna realita vôbec nie je praktická

Mnohí ľudia si prajú, aby veci jedného dňa fungovali tak, ako vo virtuálnej realite. Poukazujú pritom na sci-fi filmy alebo knihy. Je však zlé, keď výskumníci robia veci nie preto, že ide o skvelé nápady, ale iba preto, že sa inšpirovali knihou alebo filmom. Preto je nepravdepodobné, že sa virtuálna realita v blízkej dobe uchytí, ak vôbec niekedy. Virtuálna realita totiž môže ľuďom spôsobiť vážnu dezorientáciu, nevoľnosť, problémy s vnímaním, bolesti hlavy a podobne, čo nie sú práve dobré dôvody na kúpu drahého headsetu. To, že je virtuálna realita taká pohlcujúca môže byť v skutočnosti negatívom, pretože mnohí rodičia, napríklad radi hrajú videohry počas stráženia detí. Nemôžete robiť takéto veci, ak sa skutočne necháte pohltiť virtuálnym svetom.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 30. septembra 2023.