Bruce McCandless II. bol jedným z mála ľudí, ktorí sa dostali do otvoreného vesmíru, a nielen to. Bol totiž vôbec prvým človekom, ktorý sa tam ocitol bez pevného spojenia s vesmírnou stanicou či raketoplánom. Stalo sa tak 3. februára 1984 počas letu raketoplánu Challenger a McCandless to dokázal prostredníctvom špeciálnej pohonnej jednotky zvanej Manned Maneuvering Unit.

O tomto zážitku neskôr povedal: „Bol som strašne pretrénovaný a čo najskôr som sa chcel dostať von a letieť. Let bol pohodlný, hoci mi od tej hroznej zimy drkotali zuby. Vraveli mi, že vo vákuu je absolútne ticho, no z troch vysielačiek sa na mňa stále valili otázky a neužil som si ho.“

Ďalšie z fascinujúcich fotiek Národného úradu pre letectvo a vesmír uvidíte, ak navštívite našu galériu.