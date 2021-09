V roku 2018 oslávila londýnska stanica St. Pancras svoje 150. narodeniny. Napriek svojmu veku, alebo možno vďaka nemu, ostáva aj dnes jedným z najdôležitejších dopravných uzlov britskej metropoly. Odtiaľto putujú vlaky nielen do iných miest na Britských ostrovoch, ale aj do zahraničia. Priame spoje idú okrem iného do Amsterdamu, Paríža či Bruselu.

Stanica je divom viktoriánskeho inžinierstva a pre mnohých turistov je dokonca atrakciou. V roku 1942 nemecká bomba zničila strechu nad nástupišťami 3 a 4, ale stačil týždeň a robotníkom sa ju podarilo opraviť.

