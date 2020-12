Pozeráte sa na vchod do luxusného podzemného bunkra s 15 poschodiami, kde sa dá jedno poschodie kúpiť za tri milióny dolárov. Až 75 ľudí by tu dokázalo v prípade apokalypsy prežiť päť rokov bez toho, aby museli vyjsť von. Bunker má všetko od vlastných podzemných zdrojov vody cez elektrocentrály až po podzemné políčka na pestovanie ovocia a zeleniny.

Našli by ste tu knižnicu, kino, posilňovňu, bazén, knižnicu a dokonca aj malý výbeh pre psy. Jednoducho všetko pre to, aby sa človek nenudil. Aspoň teoreticky, pretože pandémia ukázala, že ľudia nedokážu dlhšiu dobu zotrvať na jednom mieste v uzavretých priestoroch. A tak by sa apokalyptický scenár zrejme vyvíjal tak, že niekto by už po týždni v bunkri jednoducho vyšiel von.

Fotografie z tohto luxusného podzemného bunkra si môžete pozrieť v našej galérii.