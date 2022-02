Je rozdiel, či si dáte 385 gramov jabĺk, alebo 35 gramov mandlí. Z jedného sa najete, to druhé vám žalúdok nenasýti. Obe však obsahujú zhodné množstvo kalórií, konkrétne 200.

V našej galérii nájdete vizuálnu odpoveď na to, aké množstvo známych jedál obsahuje presne 200 kalórií. Nezabúdajte, že to, koľko kalórií môžete prijať, závisí do veľkej miery od vyvinutej fyzickej aktivity. Ak celý deň sedíte na stoličke, je aj dvetisíc priveľa. Na druhej strane môže taký drevorubač skonzumovať aj jedlo so štyritisíc kalóriami a nebude to na ňom príliš vidno.