George Kennan (1845 – 1924) sa narodil v Ohiu a už v mladom veku rád cestoval. Ako 19-ročný sa zamestnal v Rusko-americkej telegrafnej spoločnosti a podujal sa preskúmať trasu, ktorou by mohla viesť telegrafná linka cez Beringov prieplav a Sibír. Dva roky strávil na Kamčatke a napokon sa vrátil do Ohia cez Petrohrad. Prešiel celým Ruskom a stal sa známym vďaka prednáškam, článkom a knihám, ktoré pojednávali o jeho cestách.

Kennan bol tiež priekopníkom v etnografii mnohých sibírskych domorodých kmeňov a jeho práce sú pre výskumníkov dôležité dodnes. Pojednávajú napríklad o Koriakoch, Kamčadaloch, Čukčoch, Jukagiroch, Jakutoch či Gakutoch. Pre nás sú to zväčša neznáme kmene, ale ich počet dokazuje, aké množstvo etník žilo na rozľahlej Sibíri.

V roku 1870 sa Kennan vrátil do Petrohradu a odtiaľ sa vydal do Dagestanu, ktorý Rusko získalo len desať rokov predtým. Tu sa stal prvým Američanom, ktorý v regióne pôsobil ako výskumník. O rok neskôr sa vrátil do USA, kde okrem iného publikoval aj fotografie rôznych etník žijúcich na území Ruska. Pozrieť si ich môžete v našej galérii.

Kennan sa do Ruska vrátil ešte niekoľkokrát, naposledy v roku 1901. Cárovi sa nepáčili jeho články, a tak Kennana zatkli a vyhostili. Rusko už tento dobrodruh nikdy viac nevidel.