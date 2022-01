Techmag FOTO Ako by vyzerali aplikácie v 80. rokoch? Umelkyňa vám to prezradí

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako by vyzerali aplikácie zo smartfónov, ak by vznikli v 80. rokoch? Asi nie, ale nevadí. Grafická dizajnérka Luli Kibudiová to urobila za vás a z jej diel zacítite dávku nostalgie.