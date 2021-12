Tichý oceán ženie k San Franciscu silné búrky a vysoké vlny. Mesto navyše leží na tektonickom zlome a inžinieri už začiatkom 20. storočia vedeli, že bežný pevný most by v takýchto podmienkach dlho nevydržal. Rozhodli sa preto využiť koncept visutého mosta a v januári 1933 sa mohlo začať stavať.

Budovanie bolo nebezpečné, drahé a náročné. Trvalo štyri roky, kým most dokončili, a pri výstavbe zahynulo desať robotníkov. Ďalším 19 zachránila život obrovská sieť, ktorú z bezpečnostných dôvodov natiahli pod mostom.

V deň otvorenia 27. mája 1937 prešlo po Golden Gate za hodinu osemsto áut a 2100 chodcov. Do konca roka to bolo asi 3,3 milióna vozidiel. Keďže každé platilo mýto, investícia do mosta (35 miliónov dolárov, v prepočte na dnes asi 593 miliónov eur) sa vláde v priebehu pár rokov vrátila. Fotografie z výstavby uvidíte v našej galérii.