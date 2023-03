Čerpacia stanica vo fínskom meste Neste je v súčasnosti jediným miestom na Zemi, kde vám palivo do auta natankuje robot. Dánsky startup Autofuel si práve túto čerpačku vybral na testovanie svojho futuristického systému. Ten spočíva v robotickom ramene, ktoré dokáže nájsť otvor do palivovej nádrže, vybrať správny druh benzínu či nafty a natankovať požadované množstvo paliva. To všetko bez toho, aby musel šofér vystúpiť.

Ide už o tretiu generáciu robotického ramena, ktorá je vo fáze testovania približne rok. Dánska firma plánuje v roku 2023 rozšíriť počet týchto ramien na desiatky kusov. Hoci chvíľu potrvá, kým sa objavia na väčšine čerpacích staníc, predstavitelia Autofuelu tvrdia, že keď po cestách začnú premávať autonómne vozidlá, budú tieto robotické ramená priam neoceniteľné.

Startup začal na vynáleze pracovať v roku 2018. Základnou myšlienkou bolo obmedziť styk ľudí s potenciálne škodlivými chemikáliami. Zároveň je tu aj otázka bezpečnosti, keďže v niektorých mestských štvrtiach sa ľudia kvôli tankovaniu boja opúšťať svoje vozidlá. No a v neposlednom rade ide o vítanú pomoc pre hendikepované osoby.

Robotické rameno má viacero senzorov, vďaka ktorým dokáže nájsť otvor do palivovej nádrže. Sníma tiež poznávaciu značku, ktorú porovná s databázou vozidiel a hneď vie, aké palivo má do auta načerpať. Problémom je, že vodič musí auto zaregistrovať do databázy Autofuelu, aby systém fungoval. Len tak vie robot vybrať palivo a zároveň aj spôsob platby. No a tieto informácie si mnohí ľudia radšej nechávajú pre seba.

No a v neposlednom rade je tu fakt, že mnohé automobilky stále využívajú vrchnáky palivových nádrží so závitom. No a s tými si robot neporadí. Autofuel ráta s tým, že ide o prežitok, ktorý vo vozidlách budúcnosti nebude existovať. Zatiaľ teda ide o vynález, ktorý má pred sebou ešte dlhú vývojovú cestu.