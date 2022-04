Hluk Slnka

Predstavte si, že niekto by v jednom momente zapol všetky existujúce policajné sirény sveta. Teraz vynásobte ten zvuk desaťtisíckrát a približne také hlasné je Slnko. Naša Zem je od neho vzdialená 149,5 miliónov kilometrov, čo znamená, že kým zvuk k nám dorazí, rozptýli sa. Našťastie pre nás a naše uši Slnko nepočujeme, pretože pre šírenie zvuku je nevyhnutná prítomnosť vzduchu. A keďže vo vesmíre vzduch nie je, sme od hluku Slnka oslobodení.

Psie píšťalky

Keby ste stáli vedľa človeka, ktorý píska na psiu píšťalku, počuli by ste maximálne tiché syčanie, hoci sú neuveriteľne hlasné. Psie píšťalky nepočujeme, lebo vytvárajú zvuky vo frekvenciách vyšších, ako náš sluch dokáže zachytiť. Priemerný človek nepočuje viac ako 20 kHz, psy však môžu počuť až 45 kHz. V závislosti od výrobcu produkujú píšťalky pre psov zvuky medzi 23 a 45 kHz. To však neznamená, že by ste do nich mali fúkať len tak pre zábavu. Rovnako ako by ste sa zľakli, keby niekto nahlas zapískal tesne vedľa vás do ľudskej píšťalky, aj psy sa vydesia, keď zapískate na psiu píšťalku. Okrem toho, príliš hlasné pískanie by mohlo prilákať iných psov, čo asi nechcete.

Štart rakety

Vedeli ste, že štart rakiet produkuje zvuky, ktoré nepočujeme? Na rozdiel od netopierov, ktoré vydávajú zvuky nad hornou hranicou ľudskej počuteľnosti, rakety vytvárajú zvuky pod jej spodnou hranicou. Hoci infrazvukové zvuky nepočujeme, môžeme ich detekovať a zaznamenať pomocou špeciálneho vybavenia. Vedci ich následne vedia zrýchliť, aby sme získali predstavu, ako znejú. A práve to urobili, keď zachytili zvuk zo štartu raketoplánu Atlantis v novembri 2009. Zvuky zrýchlili 250-krát, aby sme štart rakety mohli počuť.

Zvuky veľryby

Vorvaň je unikátny tým, že vydáva rôzne zvuky. Niektoré sú infrazvukové, iné ultrazvukové a ostatné sú v rámci frekvencie, ktorú môžeme počuť. Jednu vec majú všetky tri typy zvukov spoločnú: hlasitosť. Sú také hlasné, že výskumníci si myslia, že vorvaň ich môže využívať na omráčenie obľúbenej koristi - obrích chobotníc, ktoré upadnú až do bezvedomia. Vedci zistili, že veľryby používajú silný zvuk aj na zranenie koristi. Dokážu ním spôsobiť prasknutie krvných ciev, čo im následne uľahčí lov.

Sopečné erupcie

Sopky pri erupcii narobia veľa hluku. Tušili ste, že veľkú časť tohto hluku naše uši nezachytia? Je to preto, že ide o infrazvuk. Hlavný infrazvuk je ešte nebezpečnejší ako ultrazvuk, pretože sa šíri na väčšie vzdialenosti. Stanice na detekciu infrazvuku často zachytávajú zvuky vzdialených sopiek a používajú ich na určenie charakteristík erupcie. Sopky vydávajú infrazvukové zvuky nielen vtedy, keď vybuchnú, ale aj v čase pokoja. To pomáha výskumníkom merať intenzitu infrazvuku, sledovať zmeny v hladinách lávy a predpovedať budúce erupcie.

Komunikácia slonov

V 80-tych rokoch minulého storočia vedci zistili, že slony používajú infrazvuk na komunikáciu s inými jedincami až na vzdialenosť desať kilometrov. Slonice, ktoré vedú stádo, ho používajú pri kontrole počas pasenia slonov. Matky ho používajú na to, aby zostali v kontakte s mláďatami a samcom slúži na varovanie ostatných samcov, aby v období párenia ustúpili. Slony vydávajú infrazvukové zvuky medzi 1 Hz a 20 Hz, ktoré nepočujeme, no zároveň vydávajú ďalšie „rachoty“ v rámci frekvencie, ktorú môžeme počuť. Akoby tušili, že ich komunikáciu nepočujeme, a preto pridávajú do repertoára komunikácie zvuky, ktoré sú pre nás zrozumiteľné.