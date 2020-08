Aktuálne finišuje prípravy na stavbu lietadla, ktoré pôjde trikrát rýchlejšie ako zvuk, teda na úrovni 3704 kilometrov za hodinu. Ide o rýchlosť, ktorá bola na bežných linkách donedávna nedostupná. No Rolls-Royce medzi lietadlami sa už pripravuje v hangári.

Osobné lietadlo s nadzvukovou rýchlosťou

Kedysi reprezentoval osobné lietadlo s nadzvukovou rýchlosťou slávny Concorde, ktorý dokázal odviesť 92 až 109 ľudí. Nadzvukovou rýchlosťou dosahujúcou 2330 kilometrov za hodinu dokázal preletieť z New Yorku do Londýna za menej ako tri hodiny. No jeho sláva sa skončila v roku 2000, keď prišlo k nehode a zahynulo všetkých 109 cestujúcich plus pár ľudí, ktorí boli v hoteli, kam Concorde havaroval. O jeho konci sa však diskutovalo už dlho a nehoda bola len posledným klincom do rakvy nadzvukového kráľa. Odvtedy nemali možnosť bežní cestujúci letieť rýchlejšie ako zvuk. To sa práve rozhodol zmeniť Richard Branson.

Nový koráb oblohy

O projekte nadzvukového lietadla z konštrukčnou rýchlosťou bezmála 4000 kilometrov za hodinu sa nehovorí ako o Rolls-Royce oblohy náhodou. Práve táto značka totiž spoločne s Virgin Galactic bude pod novým lietadlom podpísaná. Pre Rolls-Royce pritom nejde o prvú skúsenosť. Jej motory práve poháňali aj slávny Concorde. Nový stroj Virgin Galactic však prepraví len 9 až 19 pasažierov a lietať bude až vo výške 18 kilometrov, čo je o osem viac ako bežné lietadlá. Vyhne sa preto aj dopravným zápcham vo vzdušnom priestore. Napriek tomu bude schopné pristávať aj štartovať na bežných letiskách.

Nebola to premiéra

Spoločnosť Virgin nebude pokúšať hranicu rýchlosti zvuku prvý raz. Už v minulom roku sa Virgin Atlantic podarilo letieť nadzvukovou rýchlosťou s Boeingom 787-9 Dreamliner, ktoré je dimenzované na 900 kilometrov za hodinu. Piloti s ním však prefrčali viac ako 1200 kilometrov za hodinu a do cieľa prileteli o 50 minút skôr. Chytili totiž dobrý vietor a ten ich potlačil. V budúcnosti sa už na vietor spoliehať musieť nebudú.