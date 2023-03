Príbeh Beštie začal v roku 1966 kedy sa anglický konštruktér Paul Jameson rozhodol zistiť, čo sa stane, ak namontujete motor z tanku do obyčajného auta. Vytvoril špeciálny podvozok, na ktorý umiestnil motor Rolls-Royce Meteor, a následne sa obrátil na špecialistu na prevodovky Johna Dodda, ktorý mal dodať automatickú prevodovku.

Doddovi sa nápad zapáčil a keď Jameson realizáciu auta odložil, Dodd ho od neho kúpil a vozidlo dokončil. Vyrobil prevodovku a objednal unikátnu sklolaminátovú karosériu, ktorej kapota bola takmer rovnako dlhá ako zvyšok auta. Niet divu, veď sa pod ňu musel zmestiť obrovský motor. V roku 1972 napokon Beštiu dokončil a tá začala právom pútať pozornosť odbornej verejnosti i laikov. O dva roky neskôr ale prišla katastrofa.

Unikátne vozidlo zachvátil požiar a Dodd nemal inú možnosť než ho postaviť nanovo. A presne to aj spravil, no vymenil tankový motor za Rolls-Royce Merlin V12, ktorý počas druhej svetovej vojny poháňal britské stíhačky Spitfire a Hurricane.

V roku 1977 uznala Guinessova kniha rekordov Beštiu za najvýkonnejšie auto sveta. Niet divu, motor mal vyše 750 koní a šuškalo sa, že auto je schopné vyvinúť maximálnu rýchlosť 418 kilometrov za hodinu. To sa však dodnes nepotvrdilo.

John Dodd neskôr ušiel z Británie do Španielska, keď prehral súdny spor s firmou Rolls-Royce, pretože si dovolil označiť svoj výtvor za pravý Rolls-Royce. Beštiu ale nepredal, vzal si ju so sebou. Koncom roka 2022 ale zomrel a jeho rodina sa rozhodla dať auto do dražby. Má najazdených len čosi vyše 16-tisíc kilometrov. Aukcia skončila 16. marca 2023, víťaz za Beštiu zaplatil vyše 83-tisíc eur.