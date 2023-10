Korene beefala sa nachádzajú v 60. rokoch 20. storočia a má ich na svedomí človek. Ľudia totiž chceli skrížením býka so samicou bizóna vytvoriť zviera, ktoré by produkovalo toľko mlieka ako krava a dalo sa ľahko chovať, a zároveň by malo mäso kvalitu toho bizónieho.

Beefalo, tiež známy ako cattalo, pochádza z juhozápadu USA. V tomto regióne žije len 12 percent Američanov, no skonzumuje sa tu polovica celej americkej spotreby hovädzieho mäsa. Zdalo sa, že kríženie býkov so samicami bizónov so sebou prinesie len klady v podobe efektívnejšieho chovu a lacnejších produktov, no malo aj negatíva.

Chovné zvieratá postupne utekali z fariem do divočiny a v istom období sa v oblasti North Rim na severe Arizony pohybovalo až 600 týchto krížencov. Užívali si slobodu, no pre miestny ekosystém boli pohromou. Spásali ohromné množstvá trávy, ktorá tu už aj tak rástla riedko, a likvidovali chabé zásoby vody. Navyše ničili staré kamenné ruiny, keďže bizóny sa rady škriabu. Problém sa napokon podarilo vyriešiť ich presídlením.

Beefalo sa v USA chová dodnes. Jeho mäso ma menší obsah tuku a cholesterolu než bežné hovädzie, no rozhodne nemá potenciál ohroziť postavenie hovädziny na trhu. Ak ale niekedy budete mať možnosť ho ochutnať, určite to urobte. Mimochodom, rovnaké krížence existujú aj v Poľsku. Volajú ich zubrone.