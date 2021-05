Veľmi rýchlo sa rozšíril v mnohých oblastiach Francúzska, kde spôsobuje mnoho problémov včelárom i biodiverzite v krajine. Je o niečo menší a tmavší ako bežné sršne, ale má silnejšie žihadlo s veľkou zásobou jedu.

Ázijské sršne prvý raz zaznamenali v Lot-et-Garonne v juhozápadnom Francúzsku v roku 2005. Do Európy sa dostali v zásielke keramiky z Číny. Vo Francúzsku sa rozšírili rýchlo, ale do Británie im zahatal cestu práve kanál. Pravdepodobnosť, že sa objavia aj v Británii, bola najvyššia na juhu a juhovýchode Anglicka. A skutočne sa tak stalo, aj keď neskôr, ako odborníci očakávali. Prvého ázijského sršňa pozorovali v Anglicku až v roku 2016. Jeho prítomnosť o rok neskôr zaznamenali aj v Belgicku, v roku 2020 sa udomácnil v Luxembursku a v roku 2021 ho dokonca videli aj v Írsku. U nás sa zatiaľ nevyskytuje.

Francúzske ministerstvo pôdohospodárstva už pred rokmi odporučilo včelárom, záhradkárom a verejnosti, aby zvážili použitie visiacich pascí na sršne, pretože môžu uškodiť pôvodným hmyzím obyvateľom krajiny, najmä osám, domácim sršňom a inému hmyzu.

Informácie od včelárov vo Francúzsku totiž dokazujú, že v oblastiach, kde na jar rozmiestnili pasce, sa výskyt cudzích i domácich osích a sršních hniezd znížil až o 90 percent. S votrelcami sa tiež bojuje aktívnym vyhľadávaním a ničením ich hniezd. Tento postup ale najlepšie funguje v krajinách, kde sa Vespa velutina nigrithorax ešte príliš nerozmnožil.

Najúčinnejším lapačom sršňov, ktorý sa používa aj na Slovensku, je domáce zariadenie. Z plastovej fľaše sa odreže horná štvrtina, do vzniknutej nádoby sa dá napríklad sirupová voda a vrchná časť sa následne „hore nohami“ vloží do spodnej. Hmyz sa dnu dostane, ale von už nevylezie, a utopí sa. Funguje to takmer stopercentne.