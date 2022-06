Písal sa rok 1908 a väčšina ľudí ešte na vlastné oči auto nevidela. Napriek tomu sa na newyorskom Times Square 12. februára zhromaždilo šesť áut a čakalo, kým odštartuje ich 169 dní trvajúci očistec.

Značka Protos reprezentovala Nemecko, Zust Taliansko, tri značky (Motobloc, Sizaire-Naudin a De Dion-Bouton) Francúzsko a Thomas Flyer USA. Posledná menovaná automobilka sa údajne pretekov zúčastnila na popud prezidenta Theodora Roosevela, ktorému sa nepáčila predstava, že by na pôde USA európske značky nemali konkurenciu.

Navrhovaná trasa smerovala cez Aljašku a zamrznutý Beringov prieliv na Sibír a odtiaľ do Moskvy a napokon Paríža. Realita však bola iná.

Vozidlo automobilky Thomas Flyer dorazilo do San Francisca ako prvé za čosi vyše 41 hodín. Išlo o vôbec prvý zimný prejazd územia USA autom. V tom čase sa zvyšní konkurenti nachádzali ďaleko vzadu a Sizaire-Naudin musela pre mechanické problémy dokonca odstúpiť.

Thomas Flyer sa v San Franciscu nalodil a odplával na Aljašku. Tu sa zistilo, že prejazd autom je nemožný, a tak sa vrátil do Seattlu, odkiaľ putoval japonským parníkom do Japonska a následne do Ruska. Z Vladivostoku už vyrazili iba tri značky: z Nemecka, USA a Talianska. Všetky tri francúzske autá zlyhali.

Sibír sa ukázala byť desivou prekážkou. Najmä tunajšie močiare spomaľovali pohyb do takej miery, že sa hovorilo o rýchlosti v metroch za hodinu. Až v Európe sa cesty zlepšili. Víťazom pretekov bol americký Thomas Flyer, ktorý dorazil do Paríža 30. júla po prekonaní 16 700 kilometrov. Nemecký Protos síce prišiel o štyri dni skôr, dostal však 30-dňovú penalizáciu, lebo šiel loďou z USA priamo do Ruska (nevstúpil na japonskú pevninu) a časť cesty prekonal v železničnom vozni.

Taliani dorazili v septembri.

Víťazný šofér George Schuster sa vrátil do USA 17. augusta a firma mu prisľúbila doživotné zamestnanie. O päť rokov neskôr však skrachovala a víťazné auto sa dostalo do aukcie. Dnes je vystavené v nevadskom Rene v Národnom automobilovom múzeu.