Vojny zabili v priebehu dejín ľudskej civilizácie asi miliardu ľudí. Zdá sa to veľa, ale v porovnaní s komármi boli ozbrojené konflikty ešte mierne. Odhaduje sa, že približne polovicu ľudí, ktorí žili za posledných 50-tisíc rokov, zabili práve komáre.

Na maláriu zomrelo len v roku 2020 asi 627-tisíc osôb a to máme 21. storočie s pomerne vyspelou medicínou. Pridajte k nej choroby ako západonílska horúčka či horúčka dengue a dostanete smrtiaci mix nebezpečný pre každého človeka. Komár sa vďaka svojej schopnosti prenášať choroby právom považuje za najsmrtiacejšie zviera na Zemi.

Čo keby sme teda komáre vyhubili? Aké následky by malo takéto drastické opatrenie?

V prvom rade treba povedať, že nie všetky druhy komárov sú pre človeka nebezpečné. Z 3500 známych druhov dokáže choroby prenášať len asi stovka. Asi by teda stačilo vyhubiť len tie rizikové.

Človeku as už dnes darí krotiť šírenie horúčky dengue, a to prostredníctvom baktérie Wolbachia. V ňou infikovaných komároch sa vírus len ťažko reprodukuje a šanca, že ho komár prenesie na človeka, je podstatne nižšia. Táto stratégia by mohla v konečnom dôsledku blokovať prenos chorôb a spraviť z komárov neškodné tvory. Ďalšia technika spočíva v genetickom upravovaní komárov tak, aby sa ich potomkovia už nedokázali ďalej množiť.

Ale čo keby nebolo možné zamerať sa len na problematické druhy? Mohli by sme uplatniť taktiku spálenej zeme a vyhubiť všetky komáre? Nuž, pravdupovediac sa presne nevie, aké by mal tento čin následky.

Komáre sú hlavným zdrojom potravy pre mnohé zvieratá vrátane netopierov, vtákov, žiab, rýb či vážok. Na tieto druhy by vyhubenie komárov určite malo nejaký vplyv. Mnohí vedci sa ale zhodujú v tom, že by vyhubenie komárov podporili. Už len preto, aby sa každý rok zabránilo stovkám tisíc zbytočných úmrtí na maláriu.

Mimochodom, vedeli ste, že na Havaji nežili komáre až do roku 1826, kedy sa sem dostali na lodi z pevniny? A Island je dodnes jediným štátom, kde komáre nežijú. To len keby ste rozmýšľali, kam pred nimi v lete ujsť.