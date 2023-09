Výrobcovia áut podľa Autobildu neraz propagujú dlhé intervaly výmeny oleja, niekedy až 30-tisíc kilometrov. Reálny interval je však oveľa kratší a do veľkej miery závisí aj od spôsobu, akým sa vozidlo používa.

Význam oleja súvisí predovšetkým s jeho samotnou podstatou a v moderných autách už nejde len o jeho mazaciu funkciu. Okrem premazávania dôležitých častí motora slúži aj na chladenie kritických komponentov. Z motora odstraňuje nečistoty, napríklad, karbón či kovové piliny, ktoré vznikajú prirodzeným opotrebovaním. Zabraňuje vzniku korózie a znehodnoteniu farebných kovov, ktorých je v moderných agregátov veľmi veľa.

Výmena motorového oleja. Zdroj: Auto Bild

Olej však predstavuje kľúčový faktor, ktorý ovplyvní spoľahlivosť a životnosť motora. Mnohí výrobcovia ponúkajú zázračne dlhé intervaly výmeny 20-tisíc či 30-tisíc kilometrov. Zväčša však ide o údaj, ktorý má podobne ako spotreba, s realitou len málo spoločné. Dokonca aj oleje s predĺženou trvácnosťou, tzv. longlife oleje, nevydržia spomínaných 30-tisíc kilometrov. Pokiaľ budete čakať s výmenou oleja príliš dlho, zo systému sa vyleje už len "čierna voda".

Nikomu azda nemusíme vysvetľovať, aké škody to napácha v motore. Výrazne znehodnotený olej môže naviac zaniesť olejové čerpadlo, upchať mazacie kanáliky a ovplyvniť aj regulačné prvky v motore, napríklad, variátory premenlivého časovania ventilov. Ak teda hľadáte najjednoduchšiu cestu, ako ušetriť pri údržbe auta čo najviac peňazí, dávajte si pozor na včasnú výmenu tejto životne dôležitej tekutiny (pre motor).

Ak patríte ale medzi zodpovedných majiteľov auta a chcete ušetriť niečo navyše, ideálne je vymeniť olej svojpomocne. Náradie potrebné na tento úkon nájdete v obchodoch za pár desiatok eur. Ak ste ale domáci majster, túto investíciu už máte určite za sebou. Podobné peniaze potom zaplatíte aj za olejový filter s tesnením. Ak uprednostňujete pre svoje auto značkový olej (ideálne s dlhou životnosťou), určite budete potrebovať 3,5 až sedem litrov, to si treba zistiť vopred. V špecializovanej predajni ale aj na internete stojí jeden liter motorového oleja v priemere 12 až 15 eur.

Výmena motorového oleja. Zdroj: Auto Bild

Ak ale nie ste práve fanúšikom domácej výmeny oleja, poprípade na to nemáte priestor a ani energiu, stále môžete využiť blízky servis alebo autorizovaný servis, kde vám vymenia olej a filtre za tie, ktoré si sami prinesiete. Ak si namiesto autorizovaného servisu vyberiete inú dielňu, kde poznáte schopného mechanika, môžete ušetriť ďalšie peniaze, pretože miesto, kde sa výmena oleja vykonáva, nemá vplyv na jeho záruku.

Frekvencia výmeny oleja sa líši od auta k autu. Presný interval výmeny zvyčajne nájdete v servisnej knižke auta. Výrobcovia rozlišujú medzi pevným a dynamickým intervalom výmeny. V prípade pevne stanoveného intervalu výmeny sa zvyčajne uvádza počet najazdených kilometrov a obdobie do ďalšej výmeny oleja. Výmena oleja sa podľa toho musí vykonávať buď po 30-tisíc najazdených kilometroch, alebo raz za dva roky – podľa toho, čo nastane skôr. Ale pozor! Ak je motor vášho auta vystavený veľkému zaťaženiu, interval výrobcu by ste mali skrátiť, niekedy aj o viac ako polovicu. To platí, ak auto využívate najmä na krátke vzdialenosti, alebo keď jazdíte prevažne so studeným motorom. V takýchto prípadoch je vhodné vymeniť olej raz za rok alebo po 15-tisíc kilometroch, aj keď je špecifikácia výrobcu iná. Nikdy by ste to však nemali robiť naopak.

Rady a tipy pri výmene oleja. Zdroj: Archív

Syntetický alebo minerálny olej?

Vo všeobecnosti sa pri motorových olejoch rozlišuje medzi minerálnymi a syntetickými olejmi. Oba sú vyrobené z ropy. Rozdiel je v tom, že do minerálneho oleja sa musia dodatočne pridať aditíva, aby sa zlepšili jeho vlastnosti. Syntetický olej je už pri výrobe "pozitívne" chemicky ovplyvnený - molekuly sú poskladané presne podľa predstáv výrobcu. Tento výrobný proces je zložitý, preto je rozdiel medzi minerálnymi a syntetickými olejmi badateľný aj v cene.

Minerálne oleje sú výrazne lacnejšie ako syntetické oleje. Na druhej strane, syntetické motorové oleje sú odolnejšie. V mnohých testoch vykázali lepšie vlastnosti aj pri nízkych teplotách, ako aj väčšiu odolnosť pri vysokom zaťažení motora. Minerálne oleje získavajú tieto vlastnosti čiastočne následným pridávaním aditív vo výrobnom procese, ale ich účinnosť sa časom znižuje. Minerálne oleje si nezachovajú svoje vlastnosti tak dlho ako syntetické oleje.

Ak nie je vyslovene dané výrobcom použitie syntetického oleja, možno bez váhania použiť aj minerálne oleje. Medzi syntetickými olejmi je veľa špeciálnych olejov, ako napríklad pre dieselové motory. Alebo oleje s nízkou viskozitou, ktoré majú pomáhať šetriť palivo. Ak sa rozhodnete pre syntetický olej, mali by ste pri pri jeho výbere zohľadniť všetky potrebné faktory. Pretože najlacnejší nie je vždy najlepší.

Výmena motorového oleja. Zdroj: Auto Bild

Rozhodli ste sa pre výmenu oleja doma? Toto budete potrebovať:

• Dostatočné množstvo motorového oleja správneho druhu (nájdete v servisnej knižke auta)

• Prislúchajúci olejový filter

• Gola sadu (alebo inú súpravu momentových kľúčov a vhodných násad)

• Nádobu na odkvapkávanie

• Lievik (na doliatie oleja)

• Utierky (ktoré môžete následne vyhodiť)

• Čistič (napríklad čistič bŕzd) na odstránenie zvyškov oleja z motora (ak chcete byť naozaj dôkladný)

• Prostriedok odstraňujúci olej (v prípade, že sa vám kúsok "uleje")

• Malý skrutkovač (vhodný na výmenu starých tesniacich krúžkov)

Tip: Nezabúdajte na olejový filter!

Pri každej výmene oleja by sa mal meniť aj olejový filter. Filtruje čiastočky nečistôt a kovové úlomky z oleja a je normálne, že sa časom upcháva. Výmena olejového filtra nezávisle od oleja sa neodporúča, pretože to nič nemení na tom, že olej starne a aditíva, ktoré obsahuje, strácajú svoje vlastnosti. Po vypustení sa musí použitý olej riadne zlikvidovať. Ak ste olej kúpili u špecializovaného predajcu, zvyčajne tam môžete použitý olej bezplatne vrátiť. V opačnom prípade je jedinou možnosťou odovzdať olej na zbernom dvore.