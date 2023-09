Keď sa za jasnej noci kdesi v prírode pozriete na oblohu, budú na vás blikať stovky hviezd. Ak sa vyznáte v súhvezdiach, uvidíte Veľký voz, kráľovnú Cassiopeiu či lovca Oriona. Pre väčšinu ľudí však bude na oblohe len neprehľadná spleť svietiacich bodiek. Ako ďaleko sú tieto bodky od seba?

V rámci našej galaxie je to asi päť svetelných rokov, teda 47 biliónov kilometrov. Ľudské oko však nočnú oblohu vníma len dvojrozmerne. V treťom rozmere môžu byť hviezdy od seba ďalej, než sa nám zdá, inokedy môže byť to, čo vidíme ako jednu bodku, naopak dvojhviezdou. Platí aj to, že hviezdy v rámci jedného súhvezdia od seba môžu byť v treťom rozmere, ktorý nevidíme, šialene ďaleko. Súhvezdiam teda radšej neverte, hviezdy, ktoré ich tvoria, vôbec nemusia byť „vedľa“ seba.

Vzdialenosť medzi hviezdami sa poriadne líši. Najbližšou hviezdnou susedou nášho Slnka je Proxima Centauri vzdialená 4,25 svetelného roka, teda približne 40 biliónov kilometrov. Proxima Centauri je ale len jednou z troch členiek hviezdnej sústavy Alfa Centauri a od najbližšej susedky ju delí len polovica svetelného roka.

Trojhviezda Alfa Centauri je dobrý dôkazom toho, že vzdialenosti medzi hviezdami vo vesmíre sa značne líšia a navyše sa s časom menia. Hviezdy sa totiž pohybujú, aj keď to voľným okom nevidíme. Ak by ste ale dokázali cestovať časom, zistili by ste, že tvar súhvezdí sa postupne pomaly mení.

Astronómovia majú momentálne za to, že hviezdy sa síce rodia relatívne blízko seba, no následkom vonkajších vplyvov sa navzájom postupne vzďaľujú. Len gravitačná sila galaxie bráni tomu, aby „ušli“ príliš ďaleko. Niektorým hviezdam sa to ale podarí. Stane sa to, keď prechádzajú príliš blízko čiernej diery v centre galaxie. Táto čierna diera má hmotnosť štyroch miliónov Sĺnk a ak hviezdu nezhltne, udelí jej svojou gravitáciou dostatočnú rýchlosť na to, aby opustila galaxiu. Takáto bludná hviezda potom sama blúdi medzigalaktickým priestorom, pričom vzdialenosti medzi galaxiami môžu mať milióny svetelných rokov. Hviezdy teda čaká smutný a osamelý život.