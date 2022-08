Táto skutočnosť však nezastavila futuristov, ktorí sa pokúsili predpovedať, ako bude vyzerať náš typický deň o niekoľko desaťročí.

Bývanie budúcnosti

Domy budú postavené z materiálov vytlačených v 3D tlačiarňach. Modulárne steny umožnia obyvateľom zmeniť štruktúru domov, aby vyhovovali ich meniacim sa potrebám: vytvárať nové priestory či prerábať existujúce. Robotický nábytok sa sám prestaví podľa požiadaviek obyvateľov. Inteligentné senzory budú sledovať hladinu kyslíka rastlín a potrebu vody. Fasády budú odvetrané, izolácia bude odrážať teplo, únik tepla klesne o 70 percent a rodiny budú využívať technológiu blockchain na riadenie vlastných energetických potrieb. V domoch budúcnosti budú inteligentné výťahy, digitálna klimatizácia, diaľkovo ovládané elektrické žalúzie a závesy a, samozrejme, elektrické nabíjacie miesta pre elektromobily. Inteligentná technológia vybaví domácnosti virtuálnymi asistentmi na vykonávanie rôznych činností, nabíjačkami, ktoré prestanú nabíjať, keď budú domáce spotrebiče plne nabité a robotickými kuchármi, ktorí pripravia jedlo sami alebo podľa receptov na internete. Udržateľnosť a efektívnosť sa zvýši vďaka kombinácii internetu s prepojenými systémami a inteligentnými zariadeniami.

Doprava budúcnosti

Okrem elektrických áut s vlastným pohonom budeme mať elektrické ulice s nadzemnými káblami a indukčnými cievkami v asfalte, ktoré budú poskytovať energiu autám počas prepravy. Vozidlá budú odlišné od dnešných, pretože každé z nich bude v sebe spájať automobilové, námorné a letecké schopnosti. Modernejšie konštruované električky a autobusy uspokoja potrebu masívnejšej hromadnej dopravy počas špičky, pretože sa budú vedieť „nafúknuť“ podľa potreby. Alternatívne by autobusy mohli disponovať oddelenými, samostatne poháňanými „podstavcami“, ktoré by sa dali pridávať alebo odoberať podľa počtu cestujúcich. Oddelené moduly by slúžili aj ako taxíky. Vlaky dosiahnu úžasnú rýchlosť pomocou technológie magnetickej levitácie alebo nápadu Elona Muska na podzemné vákuové trubice hyperloop, ktoré dopravia pasažierov na miesto určenia rýchlosťou až tisíc kilometrov za hodinu.

Starostlivosť o deti

Starostlivosť o deti sa vraj v neďalekej budúcnosti ocitne v rukách robotov. Problém tkvie v tom, že podľa prieskumu väčšina respondentov Európskej únie neverí, že roboti sa dokážu adekvátne postarať o deti. 61 percent účastníkov prieskumu je proti takémuto nápadu. Napriek obavám futuristi predpokladajú, že bude nevyhnutné, aby umelá inteligencia postupne nahradila ľudí na rôznych typoch pracovísk. A do tejto skupiny prác patrí aj oblasť starostlivosti o malé deti. Samozrejme, že pôjde o humanoidné roboty, ktoré budú disponovať adekvátnou emocionalitou. Napríklad smiech a šťastný výraz by mali implementovať už do prvých robotov, ktoré sa objavia na trhu. Existencia robotických pestúnok či opatrovateliek vôbec nie je vzdialenou ideou.

Starostlivosť o domáce zvieratko

Okrem starostlivosti o deti budeme potrebovať zabezpečiť starostlivosť o domáce zvieratá. Futuristi predpovedajú, že keď sa veterinári prispôsobia aktuálne dostupnej inteligentnej technológii, zavedú telemedicínske služby, ako je to v prípade ľudských pacientov. Online a počítačové databázy umožnia veterinárom viesť podrobné záznamy o zdraví, liekoch a liečbe vášho domáceho maznáčika, vrátane röntgenových snímkov, laboratórnych testov a očkovania. Pomocou dostupnej digitálnej infraštruktúry môžu veterinári praktizovať starostlivosť na diaľku pomocou smartfónov alebo platforiem pre videokonferencie. Umelá inteligencia pomôže veterinárom zabezpečiť starostlivosť o domáce zvieratá, najmä pokiaľ ide o vykonávanie bežných úloh administratívneho personálu. Iné inteligentné zariadenia môžu slúžiť na monitorovanie vitálnych funkcií zvierat a nepretržité sledovanie ich celkového zdravia, vrátanie miesta ich pobytu, čo je praktické v prípade, keby sa stratili. Inteligentné postroje, obojky a bezdrôtové platformy budú vykonávať podobné funkcie, čo umožní vytvorí rôzne možnosti pre veterinárov a chovateľov domácich zvierat.