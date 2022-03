Papierové vrecúška

Pokrok nemusí zmeniť históriu, aby ovplyvnil spôsob, akým ľudia prežívajú svoj každodenný život. Ak vám niekedy ponúkli „papier alebo plast“ a vybrali ste si prvú možnosť, musíte poďakovať Margaret E. Knightovej (1838-1914). Keď v dvanástich rokoch stratila otca, odišla pracovať do textilnej továrne v Manchestri v štáte New Hampshire. Za rok vymyslela systém, ktorý zabránil tkáčskym stavom zraniť tkáčov. Po rôznych zamestnaniach prešla do spoločnosti Columbia Paper Bag Company, kde boli papierové tašky s plochým dnom špeciálnym ručne vyrábaným artiklom. Aby proces zautomatizovala, zostrojila stroj, ktorý podával, rezal a skladal papier a sám vytváral štvorcové dno. Keďže Knightová nezískala žiadne peniaze za svoj zlepšovák tkáčskeho stavu, tentoraz požiadala o patent. A keď sa muž, ktorý videl jej stroj počas vývoja, pokúsil vyhlásiť vynález za svoj, bránila sa. V reakcii na jeho argument, že žiadna žena nemohla navrhnúť niečo také, vypracovala podrobné plány, kým on neponúkol na svoju obranu nič. Vyhrala a získala patent v roku 1871. Knightová neskôr založila spoločnosť Eastern Paper Bag Company v Hartforde v štáte Connecticut a získala patenty na najmenej dvadsaťšesť ďalších vynálezov.

Injekčná striekačka

Vo svojej najjednoduchšej forme je injekčná striekačka čerpadlo pozostávajúce z piestu, ktorý tesne zapadá do valcovej trubice. Piest môžete ťahať a tlačiť vnútri tuby, čo umožňuje striekačke vtiahnuť alebo vytlačiť kvapalinu alebo vzduch cez otvor na konci tuby. Na konci striekačky môže byť ihla, dýza alebo hadička. Injekčné striekačky pochádzajú z čias Grékov a Rimanov, no neslúžili na injekčné podávanie liekov, ale na potieranie pokožky masťami a krémami. V 9. storočí n.l. egyptský chirurg vytvoril injekčnú striekačku pomocou dutej sklenenej trubice a odsávania. Avšak až v 19. storočí nadobudli svoju známejšiu podobu s injekčnou ihlou. Prvé návrhy injekčných striekačiek s dutou ihlou dostatočne jemnou na prepichnutie kože existujú už od roku 1844, ale tieto zariadenia ovládané piestom alebo skrutkou boli veľké a vyžadovali si použitie dvoch rúk. Zdravotná sestra z New Yorku, Letitia Mumford Geerová (1852 – 1935), spôsobila revolúciu v zdravotníctve svojím patentom z roku 1899 na kompaktnú injekčnú striekačku ovládanú jednou rukou, čo uľahčilo jej používanie. Kým o jej živote vieme len veľmi málo, okrem toho, že zomrela v Kings County v New Yorku, základný dizajn jej duchovného dieťaťa žije ďalej.

Kevlar

Tento superplast je najznámejší kvôli svojmu využitiu v nepriestrelnej veste. Objavila ho Stephanie L. Kwoleková (1923-2014) počas výskumu nového ľahkého materiálu na pneumatiky. Narodila sa v New Kensington v Pensylvánii, kde lásku k látkam a šitiu zdedila po matke a lásku k vede po otcovi. V roku 1946 promovala na Margaret Morrison Carnegie College v odbore chémia. Aby si zarobila na lekársku fakultu, zamestnala sa ako chemička vo výskumnom laboratóriu DuPont, kde strávila celú svoju kariéru. V priebehu experimentov v roku 1965 vytvorila žiaruvzdorné vlákno, ktoré bolo ľahké, ale päťkrát pevnejšie ako oceľ. Dnes sa kevlar používa vo výrobkoch od prilieb až po brzdové doštičky a samozrejme v nepriestrelnej veste. Hoci získala viaceré ocenenia a uviedli ju do Siene slávy národných vynálezcov, budúca lekárka raz o svojom objave povedala: „Nemyslím si, že niečo také ako záchrana niekoho života vám prinesie spokojnosť a šťastie.“

3D filmy

Ak ste sa niekedy krčili v kine od strachu, pretože sa k vám z plátna prudko blížil nejaký predmet, povedzte o tom Valerie Thomasovej (1943–). Aj keď ju v detstve nepodporovali v štúdiu vedy, získala titul na Morgan State University ako jedna z dvoch žien vo svojej triede v odbore fyzika. Po ukončení štúdia sa zamestnala v NASA ako dátová analytička/matematička, kde pracovala až do dôchodku v roku 1995. Okrem práce na programe Landsat, ktorý zachytáva snímky Zeme z vesmíru, vynašla „vysielač ilúzií“. Tento vysielač využíva dve zakrivené zrkadlá a kameru na odrážanie obrazu do oka v dvoch rôznych uhloch, ktoré sa v mozgu spájajú a vytvárajú ilúziu troch rozmerov. Hoci to nebola prvá 3D technika, Thomasová získal patent v roku 1980 za tento jedinečný a jednoduchý vynález.

Pamätník vietnamských veteránov

Keď odhalili „Múr“, ako sa často nazýva, v roku 1982 vo Washingtone, D.C., jeho dizajn bol kontroverzný, ako vojna, ktorej veteránov ctila. Osem umelcov a dizajnérov posudzovalo viac ako 1 400 anonymných návrhov. Nakoniec si vybrali prácu Mayy Linovej (1959–), ako 21-ročnej študentky architektúry na Yale, ktorá vytvorila návrh ako triedny projekt. Lin sa narodil v Ohiu rodičom, ktorí utiekli z Číny. Jej jednoduchý dizajn steny v tvare V, na ktorej je viac ako 58-tisíc mien, jej v škole vyslúžil iba hodnotenie B. V súťaži však porazila svojho profesora.

Laserová fotoablatívna operácia katarakty

Patricia Era Bathová (1942-2019), absolventka Howard Medical School, už nazbierala pôsobivý zoznam úspechov a „prvenstiev“, keď sa v roku 1988 stala prvou afroamerickou lekárkou, ktorá získala lekársky patent. Jej zariadenie využívajúce laserovú technológiu na odstránenie šedého zákalu, ktorý vekom zatemňuje videnie, je rýchlejšie, jednoduchšie a menej invazívne ako predchádzajúce techniky. V roku 2014 jej vynález uznal Úrad pre patenty a ochranné známky USA za „jeden z najdôležitejších pokrokov v oblasti oftalmológie“ za to, že „pomohol obnoviť alebo zlepšiť zrak miliónom pacientov na celom svete.“