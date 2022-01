Zmena peňazí/zmena meny

Zmena peňazí z meny na menu sama osebe nie je niečo, čo by malo byť zložité. Ak však cestujete do krajiny, ktorá má inú menu ako vaša a neviete ako vyzerajú bankovky či mince, bezohľadný obchodník vás môže jednoducho „ošmeknúť“. Stať sa vám to môže aj v devízových stánkoch, kde vám pri výmene dajú podobné bankovky, napríklad susediacej krajiny, ale s oveľa nižšou hodnotou. Preto sa pred návštevou krajiny vždy oboznámte s tým, ako vyzerá mena a vypočítajte si kurz v deň, keď si peniaze vymieňate.

Rozbočovače WiFi

Pôvab bezplatného verejného WiFi je lákavý, ale nebezpečný. Nezabezpečené WiFi siete predstavujú spôsob, ako sa hackeri môžu nabúrať do vášho počítača a ukradnúť vaše informácie. A oni to naozaj vedia. Zriadia bezplatné verejné WiFi uzly, aby ľudí nalákali a ukradnú im identitu. Aj keď sa bezpečnosť sietí v priebehu rokov zlepšila, prehadzovanie vašich informácií cez nešifrované siete Bluetooth alebo WiFi je príliš veľké riziko. Aby ste sa vyhli tejto bežnej turistickej pasci, majte vo veľkých mestách vypnuté WiFi a Bluetooth a pripájajte sa iba k legitímnym a overeným zdrojom.

Falošní policajti

Toto je možno jeden z najhorších podvodov, na ktoré môže turista naraziť. Falošní policajti dokážu úplne pokaziť dovolenku. Zastavia vás na diaľnici či inej štátnej ceste, chcú vidieť vaše doklady a „prišijú“ vám akýkoľvek vymyslený priestupok, pričom vám povedia, že keď zaplatíte na mieste, bude to oveľa nižšia suma ako keď vás nahlásia. Niektorí falošní policajti vám môžu prekutrať auto a vziať vám cennosti. Prehrabú sa vo vašej peňaženke a vrátia vám ju bez peňazí. Najproblematickejšie je to v krajinách Južnej Ameriky, kde vám doslova utečú s dokladmi v ruke.

Zlodeji identity

Ak vám zavolajú z „recepcie“ vášho hotela, aby ste potvrdili informácie zo svojej kreditnej karty, pretože sa vyskytol problém so spracovaním platby, zbystrite pozornosť a nenaleťte! Radšej okamžite zložte a sami zavolajte na recepciu, čo sa prihodilo. Je vysoko pravdepodobné, že ide o podvodníka, ktorý vám volá do izby, pretože keby naozaj bol problém, z recepcie by vám kvôli karte netelefonovali, ale zavolali si vás tam osobne.

Parížski vreckári

Vreckoví zlodeji sú všade, no Paríž je nimi „preslávený“. Pre mnohých je to už takmer forma zamestnania! V roku 2015 parížska kriminálka rozbila rodinný klan vreckárov, ktorý fungoval v blízkosti Eiffelovej veže. Denne ukradol až štyritisíc eur. Prvým trikom vreckárov je, že k vám podídu, ukážu vám prsteň a opýtajú sa, či je váš. Kým si ho obzeráte, vybielia vám vrecká. Potom existuje finta s petíciou. Niekto sa k vám priblíži a požiada vás, aby ste podpísali petíciu. Najdôležitejšie je vedieť, že vreckári takmer nikdy nepracujú samostatne. Vždy je to spolupracujúca skupina, v rámci ktorej niekto odvedie vašu pozornosť a druhý vás medzitým okradne.

Náramky priateľstva

Ak sa prechádzate po New Yorku, Ríme, Barcelone či iných veľkomestách, môžete doplatiť na naivitu, keď vám niekto na ulici niečo núka. Akonáhle sa vám to stane, nezastavujte a kráčajte ďalej. Najobľúbenejším predmetom rozdávaným „zadarmo“ je totiž náramok priateľstva. Najčastejšie k vám pristúpi stará cigánka a priviaže vám náramok okolo zápästia. Keď jej nezaplatíte, bude vás obťažovať dovtedy, kým to neurobíte. Tiež nikdy „neoperuje“ sama, takže po chvíli vás obstúpi tlupa ľudí, ktorí na vás tlačia, aby ste jej zaplatili. Keď však vytiahnete peňaženku, riskujete, že vám ju celú ukradnú. Takže ak sa vám niekto pokúsi niečo dať, jednoducho ho ignorujte.