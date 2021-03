5G je ako objavenie mobilného signálu

Na Slovensku sa prvý raz telefonovalo mobilom v roku 1991. Hoci sa telefonát prenášal aj v televízii a pamätníci naň pozerali s rovnakým prekvapením ako na kroky prvého človeka na Mesiaci, málokto odhadol, že sa pozerajú do budúcnosti. Vďaka mobilom žijeme inak, mobilný signál vytvoril množstvo nových pracovných príležitostí, priniesol nám internet priamo do mobilu. Vznikli nové povolania a influenceri dnes môžu ďakovať za svoju existenciu práve mobilnému signálu. 5G prináša rovnako prevratnú technológiu do našich vreciek. A nielen tam.

Prichádza nová doba

5G je to najrýchlejšie z najrýchlejšieho. Spája doteraz všetky technológie do jednej podobne ako Svätoplukove prúty. Výsadou je obrovská rýchlosť pri prenose dát a bleskurýchla odpoveď. Na odozvu sa už prakticky nečaká. Ak sme v sieti 4G hovorili o super rýchlosti 700 Mbit/s, tak pri 5G ide o rýchlosť 5 Gbit/s až 10 Gbit/s. Je to ako porovnávať rýchlosť koňa s Formulou 1.

Porozprávate sa s chladničkou aj autom

Pri 5G nejde len o rýchlosť prepojenia užívateľov, ale aj neživých vecí. Vďaka 5G sa môže naplno využívať internet vecí. To znamená, že s vašim mobilom napríklad bude komunikovať chladnička a povie vám, čo nakúpiť priamo v obchode. Rovnako aj práčka, klimatizácia aj auto. Dokonca autá budú môcť komunikovať medzi sebou a dodržanie predpísanej vzdialenosti už bude v ich réžií. Svet dostane príchuť sci-fi filmu.

Virtuálna realita sa stane skutočnou

To, čo dnes považujeme za virtuálnu realitu, je niečo podobné, ako keď sme WAP považovali za prvý internet v mobile. Na to, aby sme virtuálnu realitu považovali prakticky za skutočnú, potrebujeme 8K až 16K video. No a to neutiahne sieť bez podpory 5G. Nová sieť sa tak stáva základom pre zrodenie skutočnej reality, ktorá bude prebiehať síce virtuálne, ale nerozoznáte ju od pohľadu von oknom. Bude tak skutočná, ako je realita.

Vzostup umelej inteligencie

Aj dnes počítač vypočíta odmocniny a zlomky podstatne rýchlejšie ako profesor matematiky, ale 5G sieť umožní prácu s poznatkami a ich analýzou na úplne inej úrovni. Vďaka 5G sieti a prepojeniu viacerých technológií a hardvéru medzi sebou môžeme očakávať skutočný vzostup umelej inteligencie. Mnoho dát si bude vedieť počítačový systém načítať sám a vyhodnotiť omnoho lepšie, ako by to zvládol akýkoľvek človek. So šírením dát sa bude šíriť aj rýchlosť ich vyhodnocovania. Počítač vám teda už príklady nielen vypočíta, ale aj vymyslí.