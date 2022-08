Zamlčaná pravda o biometrických skeneroch

Vďaka tejto technológii môžeme využívať na identifikáciu oči, prsty alebo tvár. Biometrické skenery sú rýchle, pohodlné a takmer bezpečné. Okrem odomknutia telefónu, prihlásenia sa na pracovisku a získania prístupu do určených oblastí ľudia stále hľadajú spôsoby, ako využiť potenciál biometrických skenerov. Napríklad niektoré hotely a reťazce rýchleho občerstvenia už využívajú biometrické skenery na skenovanie tvárí zákazníkov a získanie informácií, kto si objednal ako prvý a čo si objednal. Môže sa to zdať ako skvelý spôsob na vytvorenie pohodlia pre zákazníkov a zrýchlenie obsluhy. Ak vás však systém dokáže identifikovať na základe vašich pohybov a uchovávať krátkodobé alebo dlhodobé údaje, čo sa stane s uloženými údajmi? Hoci existujú pravidlá a predpisy, ktoré spoločnostiam bránia v nezákonnom používaní informácií a údajov, ktoré získajú od zákazníkov, nedá sa im vždy dôverovať. Biometrické skenery preto znamenajú jednu z najväčších hrozieb ochrany súkromia nič netušiacich používateľov.

Odpočúvanie

Legálne odpočúvanie umožňuje orgánom činným v trestnom konaní odpočúvať používateľov komunikačných sietí. Môžu od mobilného sieťového operátora požadovať prístup ku kanálu a podporným údajom a pomocou nich počúvať rozhovory sledovaných ľudí bez ich vedomia. Hoci táto technológia môže pomôcť vyriešiť zločiny, dá sa i zneužiť, ak k nej získajú prístup ľudia s nesprávnymi úmyslami. Predstavte si, že sedíte doma a rozprávate sa s láskou svojho života, hovoríte o všetkom, čo nesmú počuť ani steny, a pritom ani netušíte, že váš rozhovor počúva tretia strana. Alebo odovzdávate citlivé informácie kolegovi a získa k nim prístup aj niekto iný. Mnoho ľudí prišlo v dôsledku aplikácií na odpočúvanie hlasu o majetok a peniaze. Mobilné telefóny sú ideálne na komunikáciu, ale ich používaním riskujete porušenie svojho súkromia.

Internet nikdy nezabúda, ani sa nenaplní

Celebrity boli na konci s nervami, keď došlo k úniku citlivých údajov a fotografií z internetu. Mnoho ľudí videlo fotografie alebo videá, ktoré by známe osobnosti si radšej nechali pre seba. Prípady zatrpknutých ex odhaľujúcich nahotu svojich bývalých partnerov aj dnes otriasajú internetom. Pred týmto obrovským technologickým pokrokom sa intímni partneri, vodcovia a vplyvní ľudia nemuseli obávať internetu - svoje problémy riešili za zatvorenými dverami. Technológia nepochybne zlepšila komunikáciu, ale zároveň ohrozila súkromie ľudí. Najhoršie na tom je, že obsah z internetu môže veľmi ľahko uniknúť spôsobom, ktorý sa takmer nedá vystopovať. Akonáhle je niečo na internete, už nikdy to naozaj neodstránite.

Online cookies

Už ste niekedy prehliadali internet a začali vám nabiehať e-maily alebo reklamy, ktoré vás vyzývali na nákup alebo odber newslettra, ktorý má podobný obsah, ako to, čo ste si prezerali? Napríklad hľadáte najnovšie modely televízorov určitej značky a okamžite sa vám začnú zobrazovať reklamy na najlepšie ponuky televízorov. Aj keď to nemusí byť úplne zlé, ako inzerenti uhádli, čo vás zaujíma? Jednoduchá odpoveď: cookies! Keď navštívite webovú stránku a tá vás požiada, aby ste povolili alebo odmietli súbory cookies, vlastník stránky vlastne „hľadá povolenie“ na sledovanie vašej online aktivity. Otázkou zostáva: aké ďalšie informácie zhromažďujú cookies?

Aplikácie na videokonferencie, webináre a chat tiež veľmi nepomáhajú

Zoom je jednou z najpopulárnejších platforiem pre telekonferencie. Slávu si získal, keď väčšina ľudí musela kvôli pandémii pracovať z domu. Aby sme boli spravodliví, pomáha kolegom efektívne komunikovať, no všetko má svoju cenu. A pre túto a podobné aplikácie je cenou vaše súkromie. Odkedy sa telekonferenčné aplikácie začali používať, stali sme sa svedkami mnohých trápnych momentov. Napríklad pri komunikovaní so šéfom si zamestnanec nevšimol, že člen jeho rodiny v pozadí chodí polonahý, lebo nevedel, že je zapnutá kamera. V takomto prípade to nie je nikoho chyba; jeden musí pracovať a druhý si slobodne žije svoj život v spoločnej domácnosti...