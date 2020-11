Stúpla adopcia domácich miláčikov

COVID-19 pre mnohé zvieratá v núdzi priniesol potenciálnu šancu nájsť si domov, najmä pre psy a mačky. Niektoré útulky zaznamenali až 30-perecentný nárast adopcií od začiatku obmedzení spôsobených koronavírusom. Podobné príbehy sa odohrali v celej Európe či v Austrálii, mnoho útulkov sa úplne vyprázdnilo. Stúpla tiež produkcia výrobkov pre zvieratá a prudko narástol predaj granúl, vôdzok, obojkov a ďalších produktov.

Divoké zvieratá sú na tom lepšie

Ďalšie pozitívum tohto neľahkého roka: vráskavce dlhoplutvé radostne spievajú pri pobreží Aljašky. Pobrežie Aljašky každé leto navštívi viac ako milión turistov, ktorí pozorujú veľryby a ľadovce z nespočetných výletných lodí. Akonáhle prišla pandémia, toto číslo kleslo na nulu. Pravdou je, že z pandemických obmedzení má prospech viacero živočíšnych druhov. Iba pár týždňov po rozsiahlom obmedzení pohybu ľudí sa jeleň sika začal túlať mimo svoje obvyklé prostredie v japonskej Nare a divé morky sa začali schádzať v parku v kalifornskom Oaklande. Šakaly v Tel Avive, kozy v Istanbule a dokonca aj tulene blízko Buenos Aires - tí všetci sa radovali z odchodu človeka.

Narastá počet menších obradov

Jedným z vrcholných úspechov roku 2020 bol drastický a rýchly pokles počtu bežných svadieb. Ak existovala nejaká situácia, ktorá nevyhnutne potrebovala obmedzenia, boli to svadby, na ktorých sa schádzali často cudzí ľudia z rôznych častí krajiny. Posvätná udalosť, ktorá by mala byť predovšetkým o láske, sa postupne zmenila na drahú a okázalú aktivitu. Rok 2020 mnohým poskytol to najlepšie ospravedlnenie, že po nebudú plánovať veľkú svadbu. Bezpečnosť na prvom mieste zmenila pohľad na svadobné hostiny a prehodnotila priority. Mnohé páry v tomto roku uzavreli manželstvo len v úzkom kruhu rodiny.

Matka príroda konečne začína oddychovať

Príroda nám v poslednej dobe dávala vedieť, že s naším vzťahom k nej nie je niečo v poriadku. Vzrástla frekvencia a závažnosť hurikánov na západnej pologuli a na Ďalekom východe sa obyvatelia Pekingu dusili niekoľko dní v zlom počasí. Potom došlo k požiarom v Kalifornii. Až nakoniec pandémia priniesla riešenie. Došlo k obmedzeniu leteckej i pozemnej dopravy a priemyselnej výroby a vtedy príroda preukázala neuveriteľnú schopnosť ozdraviť sa. Vďaka výraznému zníženiu sociálnych, hospodárskych, priemyselných a urbanizačných aktivít sa zlepšila kvalita ovzdušia, vyčistili rieky a znížila sa hlučnosť. Zvyšovanie kvality ovzdušia je pravdepodobne najväčším požehnaním: Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že každý rok zomrú približne tri milióny ľudí na choroby súvisiace so znečistením ovzdušia, pričom 80 percent obyvateľov mestských oblastí pravidelne čelí znečistenému ovzdušiu. Matka príroda aj jej obyvatelia si doslova potrebovali oddýchnuť a rok 2020 to umožnil.

Čítame viac kníh

V roku 2020 došlo k výraznému nárastu čítania kníh. Prieskum medzi tisíckou Britov zistil, že čas strávený čítaním kníh sa takmer zdvojnásobil. Týždenné čítanie priemerne stúplo z trištvrte hodiny týždenne na zhruba šesť hodín. Viac ako polovica respondentov uviedla, že čítajú viac, pretože majú viac voľného času, pričom 35 percent uvádza knihy ako dobrý „únik z krízy“. S týmto sentimentom súvisí aj posun v preferenciách žánrov, pričom kriminálne romány a trilery prekonali dystopickú beletriu a pandemicky zameranú literatúru faktu. Aj na začiatku obdobia uzamknutia bolo zrejmé, že predaj kníh prudko vzrástol. MarketWatch zaznamenal nárast vo všetkom, od outdoorových zručností pre prežitie až po literárne klasiky ako „Veľký Gatsby“. Do deja sa dostávajú aj deti. Beletria pre mladistvých od konca februára do polovice apríla, zhruba počas prvých šiestich týždňov výluky školy zaznamenala neuveriteľný nárast o 65 percent.