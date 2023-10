Smartfón

Preč sú časy, keď telefóny slúžili len na komunikáciu. Dnes si bez nich nevieme predstaviť život. Prvý smartfón vyvinul inžinier IBM Frank Canova v roku 1992. Prototyp s názvom „Angler“ predstavil v novembri toho istého roku na veľtrhu počítačového priemyslu COMDEX. Prvým komerčne dostupným zariadením, ktoré môžeme označiť za smartfón, bol IBM Simon Personal Communicator (SPC), ktorý vyrobili v roku 1994. Termín smartfón prvýkrát použil Ericsson v roku 1997. Smartfóny z nás urobili amatérskych fotografov, keď nám prostredníctvom vysokokvalitných fotoaparátov umožnili zachytiť vzácne životné okamihy s ohromujúcimi detailmi. A nemôžeme zabudnúť na navigáciu. Vďaka technológii GPS môžeme objavovať nové miesta bez strachu z nesprávneho odbočenia. A to je len špička ľadovca. Ľudia závislí na sociálnych sieťach si nevedia predstaviť život bez okamžitého prístupu k informačným kanálom a príbehom. Nadšenci streamovania si môžu vychutnať svoje obľúbené filmy a relácie na cestách. Smartfóny sa stali našou súčasťou, udržiavajú nás v spojení s priateľmi, rodinou a najnovšími udalosťami na svete.

Internet

Vplyv internetu je nezmerateľný – totálne zmenil spôsob ako žijeme, pracujeme a komunikujeme so svetom. Ak ste mali v 80. rokoch otázku a chceli ste získať odpoveď, vaše kroky smerovali k encyklopédii. A v tom spočíva kúzlo internetu – je zdrojom vedomostí od riešenia problémov s pretekajúcim kohútikom až po zložité témy. A tým to nekončí, predstavuje most, ktorý nás spája s priateľmi a rodinou, či žijú cez ulicu alebo na druhom konci sveta. Tento technologický zázrak nám umožňuje virtuálne zdieľať smiech, slzy a nezabudnuteľné chvíle. Zásluha patrí počítačovým vedcom Vintonovi Cerfovi a Bobovi Kahnovi. Vďaka internetu je vzdialenosť minulosťou. Práca na diaľku, online vzdelávanie a virtuálne schôdze zmenili spôsob, akým pracujeme, študujeme. Spolupráca na diaľku sa stala realitou a počas pauzy môžeme hrať online hry s priateľmi, streamovať filmy a hudbu alebo skúmať virtuálne svety.

Chladnička

Chladničky robia náš každodenný život pohodlnejším. Sú to tichí hrdinovia našich kuchýň, ktorí deň čo deň uchovávajú čerstvosť potraviny. Dnes už nemusíme spotrebovať všetko v priebehu niekoľkých hodín. S chladničkami si môžeme dovoliť urobiť zásoby na dni aj týždne vopred. Pozoruhodný technologický počin spríjemnil život a výrazne znížil plytvanie potravinami. Vďaka chladničkám si môžete dať svoje obľúbené pochúťky kedykoľvek, bez toho, aby ste museli na poslednú chvíľu nakupovať.

Mikrovlnné rúry

Prídete domov po dlhom dni a v chladničke máte ešte lahodný kúsok pizze zo včerajška. Za starých čias by ste museli predhriať rúru a počkať ďalších 30 minút, aby ste si mohli dať teplú večeru. Vďaka mikrovlnám sú tieto časy históriou. Modernú mikrovlnnú rúru vynašiel americký inžinier Percy Spencer v roku 1945. Počas práce na radarovom projekte pre Raytheon si všimol, že sa mu roztopil cukrík vo vrecku v dôsledku tepla generovaného novou vákuovou trubicou nazývanou magnetrón. Spencer patentoval svoj vynález v roku 1945 a prvú komerčnú mikrovlnnú rúru s názvom „Radarange“ predstavila spoločnosť Raytheon v roku 1947. Mikrovlnky nám umožnili dopriať si naše obľúbené dobroty, kedykoľvek chceme. Či ide o misku polievky alebo tanier špagiet, mikrovlnné rúry z nás urobili kuchynských čarodejníkov.

Práčka

Práčky nás oslobodili od ručného prania a urobili to efektívne a pohodlne. Kedysi museli ľudia odev starostlivo vydrhnúť, vypláchnuť a vyžmýkať, aby z neho odstránili zvyšky mydla. Išlo o namáhavú prácu, nehovoriac o čase, ktorý to trvalo. Práčka všetko zmenila. Dnes nám stačí hodiť bielizeň do bubna, pridať prací prostriedok, zvoliť vhodný program a nechať prácu na práčku. Výsledok? Čisté a sviežo voňajúce oblečenie. Prvá práčka vznikla v roku 1767 a jej autorom je Jacob Christian Schäffer. V priebehu nasledujúcich stoviek rokov vynálezcovia podali niekoľko ďalších patentov na rôzne verzie. Práčky nám nielen ušetrili čas a námahu, ale zlepšili tiež hygienické štandardy dôkladným čistením a dezinfekciou bielizne.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 13. októbra 2023.