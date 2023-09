Ako píše Autobild, ak si dnes chcete kúpiť nové auto s dvanásťvalcom pod kapotou, jedna vec je istá: bude vás stáť obrovskú sumu peňazí. Jedným z dôvodov je fakt, že "bežné" autá sa s takýmito motormi už nerobia, a tak vám ostáva siahnuť po niektorých super/hyperšportoch. Pritom to nebolo tak dávno, čo sme V12 mohli vidieť aj v bežnejších limuzínach, coupé či kabrioletoch. Tento článok preto vzdáva poctu práve tejto ére.

Mercedes-Benz S65 AMG

Mercedes-Benz S65 AMG (W221) Zdroj: Mercedes-Benz

Začneme tým najlepším, čo Mercedes v tejto ére ponúkal. Modely s prívlastkom 65 AMG boli tým absolútnym vrcholom, ktorý značka s trojcípou hviezdou na kapote ponúkala. Okrem triedy S sa montoval aj do luxusného kupé CL či do kultového roadsteru SL. No nebola to jediná dvanásťvalcová možnosť - všetky tri modely totiž schádzali z linky aj v civilizovanejšej verzii 600.

Motor: 6,0 biturbo V12 (M275)

Výkon: 450 kW / 612 koní, po facelifte 460 kW / 620 koní

Krútiaci moment: 1000 Nm

Výroba: 2004 - 2014

Cena od: 35 000 EUR