AI je rovnaká ako ľudská inteligencia

Jedným z najväčších mýtov je, že umelá inteligencia má rovnakú úroveň inteligencie a vedomia ako ľudská. Umelá inteligencia (AI) a ľudská inteligencia (HI) sú však odlišné entity, hoci ich často porovnávame. AI stojí na ľudských poznatkoch a jej cieľom je vytvoriť stroje napodobňujúce ľudské správanie a vykonávajúce úloh namiesto ľudí. HI sa snaží prispôsobiť novým situáciám kombináciou rôznych kognitívnych procesov. Systémy umelej inteligencie používajú algoritmy a údaje na to, aby sa učili a časom zlepšovali svoju výkonnosť. HI je naproti tomu výsledkom zložitej súhry génov, prostredia a skúseností. Ďalším významným rozdielom medzi týmito inteligenciami je ich schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám. Systémy umelej inteligencie vytvorili, aby vykonávali konkrétne úlohy a môžu mať ťažkosti prispôsobiť sa novým situáciám. Ľudia sa naopak dokážu prispôsobiť novým situáciám kombináciou rôznych kognitívnych procesov.

Umelá inteligencia nahradí ľudí

Hoci AI má potenciál automatizovať určité úlohy, je nepravdepodobné, že úplne nahradí ľudí na všetkých pracovných pozíciách. Pravdepodobnejšie je, že rozšíri ľudské schopnosti a vytvorí nové pracovné miesta. Podľa správy Svetového ekonomického fóra by mala AI do roku 2025 nahradiť 85 miliónov pracovných miest na svete, ale zároveň vytvorí aj 97 miliónov nových pracovných miest. Ďalšia správa investičnej banky Goldman Sachs odhaduje, že AI by mohla nahradiť 300 miliónov pracovných miest na plný úväzok, ale tiež mohla viesť k rozvoju produktivity a vytvoreniu nových pracovných miest. Vplyv AI na pracovné miesta sa v jednotlivých odvetviach môže líšiť, pričom niektoré pozície sú automatizácii vystavené viac ako iné. Menej pravdepodobné je, že AI nahradí ľudí v profesiách, ktoré vyžadujú kreativitu, empatiu a ľudskú interakciu.

AI je dokonalá

Systémy AI nie sú dokonalé a môžu robiť chyby. Spoliehajú sa na údaje, ktoré im dodá človek, takže ak sú tieto údaje skreslené alebo neúplné, môže to viesť k skresleným alebo chybným výsledkom. Systémy umelej inteligencie majú ťažkosti s pochopením kontextu. Chýba im „sedliacky rozum“, preto môžu robiť rozhodnutia, ktoré ľudia považujú za nelogické alebo iracionálne. Majú obmedzenú schopnosť kreativity a nekonvenčného myslenia. A chýbajú im emócie a empatia, čo obmedzuje ich schopnosť porozumieť ľudskému správaniu a emóciám. So systémami umelej inteligencie sa dá ľahko manipulovať a predstavujú bezpečnostné a etické obavy, najmä pri rozhodovaní, zdravotnej starostlivosti, doprave a financiách.

AI je len pre roboty

AI často spájame s humanoidnými robotmi, ale v skutočnosti zahŕňa širšiu koncepciu počítačových systémov, ktoré môžu vykonávať úlohy, ktoré by zvyčajne vyžadovali ľudskú inteligenciu. Roboty sú len jednou z aplikácií AI, ktorá môže nájsť uplatnenie v rôznych odvetviach, vrátane zdravotníctva, financií, dopravy a vzdelávania. AI môže tiež automatizovať opakujúce sa úlohy, znížiť chyby a zvýšiť efektivitu. Má potenciál spôsobiť revolúciu v mnohých odvetviach a zlepšiť efektívnosť, presnosť a rozhodovanie.

AI je predovšetkým o pokročilých algoritmoch

Hoci algoritmy sú kľúčovou súčasťou AI, nie sú jej jediným aspektom. Táto inteligencia zahŕňa aj zber, spracovanie a interpretáciu údajov s cieľom odvodiť zmysluplné poznatky. Systémy AI používajú algoritmy a údaje na to, aby sa učili zo svojho prostredia a časom zlepšovali svoju výkonnosť. Tento proces je známy ako strojové učenie a zahŕňa školenie systému s veľkým množstvom údajov na identifikáciu vzorov a vytváranie predpovedí. AI však obsahuje aj ďalšie komponenty, ako je spracovanie prirodzeného jazyka, rozpoznávanie obrazu, reči a systémy rozhodovania. Zatiaľ čo algoritmy sú základnou súčasťou AI, tá je oveľa širšou oblasťou, ktorá zahŕňa mnoho ďalších komponentov a aplikácií

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 25. augusta 2023.