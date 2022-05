Známa takmer ako originál

Priscilla Beatrice možno nie je jedinou dvojníčkou Rihanny, no rozhodne je tou najznámejšou. S viac ako 450-tisíc sledovateľmi na Instagrame a 2,4 milióna sledovateľmi na TikToku by sa dalo povedať, že je skutočnou senzáciou sociálnych médií. Je celebritou sama o sebe a na súčasné pomery dokonca hodnovernou influencerkou.

Išla na to prefíkane. Zistila, že ako brazílska kráska má isté prednosti, ktorými by mohla kopírovať hviezdu z Barbadosu, a tak sa rozhodla, že vyrazí do miest, kde práve speváčka koncertovala. A okamžite sa na ňu vrhli fanúšikovia. Pretože si každý myslel, že ide o identické dvojča. Až neskôr priznala, kým naozaj je, a stala sa prakticky rovnako vyhľadávanou ako samotná speváčka.

Za podobnosť aj do televízie

Podobnosť s Rihannou priniesla jej fanúšičke aj vystúpenia v televízii, a to nielen v rodnej krajine v Brazílii. Priscilla Beatrice sa prvýkrát objavila na internete, keď prezentovala svoju skutočnú podobnosť s Rihannou v roku 2020 a v klipe The Shade Room sa predstavila ako jej idol. Odvtedy jej popularita rastie dvoma spôsobmi. Niektorí milujú Priscillu a iní milujú to, ako sa podobá na Rihannu.

Kopíruje všetko, ale s rozumom

V prípade Priscilly nejde o umelo vytvorenú podobu vďaka množstvu plastických operácií. Ona sa na speváčku prirodzene podobá, ale na tom jej úspech nestojí. V skutočnosti si influencerka dala veľa práce a naštudovala Rihannin make-up, štýl a spôsoby, aby ju dokonale napodobnila. Líčenie na fotenie dokáže 29-ročnej slečne zabrať vyše hodiny, a to s pomocou jej tímu, inak by to trvalo ešte dlhšie. Samozrejme, že sa nevenuje len karaoke, ale skúša aj vlastné veci. Dokonca upútala pozornosť samotnej Rihanny, ktorá s pochvalou komentovala jeden z videoklipov jej dvojníčky.