Môže vám byť zo zmrzliny horúco? Znie to hlúpo, ale v Hirate by vás presvedčili, že sa to naozaj dá. S ich zmrzlinou sa neradno zahrávať, sypú na ňu totiž mleté habanero čili papričky. No a tie patria k tým najpálivejším, aké môžete ochutnať. Majitelia prevádzok dokonca zákazníkom dávajú podpísať papier, ktorým súhlasia, že za prípadné zdravotné problémy si môžu sami.

Hirata leží v prefektúre Fukušima, ktorá sa stala neslávne známou v roku 2011 kvôli katastrofe v jadrovej elektrárni. Kým došlo k tejto tragédii, miestni sa živili najmä predajom zeleniny a ovocia. Po príchode vlny tsunami, keď sa zrazu Japonci začali obávať rádioaktivity, ale tunajšie poľnohospodárstvo rýchlo upadať. Nik nechcel kupovať produkty, ktoré mohli byť kontaminované, a tak si dedinčania museli nájsť iný spôsob obživy.

Traja miestni farmári napríklad začali pestovať čili papričky habanero a príliš sa nezamýšľali nad tým, že pre väčšinu Japoncov ide o prakticky nejedlý druh. Tieto papričky sú totiž naozaj štipľavé, a tak museli pestovatelia vymyslieť, ako zeleninu predať.

V roku 2015 napokon vymysleli spojenie studenej zmrzliny a horúceho čili. Ich nápad sa prekvapivo ujal a začal sa okolo neho odvíjať prakticky celý miestny marketing.

Výroba takejto zmrzliny nie je jednoduchá. Musí sa pracovať v rukaviciach, ochranných maskách a okuliaroch, jemného prášku sa totiž určite nechcete nadýchnuť a keby sa vám dostal do očí, slzili by ste celé hodiny.

V Hirate predávajú rôzne druhy tejto zmrzliny, pričom tá najštipľavejšia stojí v prepočte asi 3,5 eura. Ak ju ale zvládnete zjesť celú, vrátia vám peniaze. To sa však podarí málokomu. A ak už to zvládne, zrejme si u zmrzlinára objedná na schladenie ďalšiu, tentokrát už normálnu zmrzlinu.