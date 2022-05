Taylor Humphreyová má 33 rokov a už roky sa živí na plný úväzok ako poradkyňa pri výbere detských mien. Na prvé počutie to znie ako vymyslená pracovná pozícia, nad ktorou by sa človek uškrnul. Pravdou ale je, že Taylor si od klientov pýta od 1500 do desaťtisíc dolárov a veľmi slušne sa jej darí.

Najnižšia sadzba je za vyplnenie dotazníka, na základe ktorého vám Taylor navrhne hneď niekoľko vhodných mien pre vašu ratolesť. Najdrahšia možnosť naopak zahŕňa aj genealogický výskum, na základe ktorého si budúci rodičia vyberú meno podľa svojich predkov.

Humphreyová tvrdí, že detské mená ju zaujímali prakticky vždy. Tak, ako iní bežne čítajú romány, ona sa vedela zahĺbiť do kníh o detských menách a ich význame. Potom, ako ukončila štúdium na univerzite, skúšala viacero pracovných pozícii, napokon si ale jednu vymyslela a ostala pri nej. Dokonca bola istý čas scenáristkou, ako ale tvrdí, aj tu ju najviac bavil výber mien pre postavy.

V roku 2015 si Taylor založila účet na Instagrame, ktorý sa venoval práve menám. Pozitívna spätná väzba od fanúšikov ju príjemne prekvapila a pomaly si začala uvedomovať, že výberom mien pre deti by sa dalo aj živiť. V roku 2018 tak rozbehla podnikanie, ktorému sa venuje dodnes.

Na sociálnych sieťach síce rozdáva rady aj zadarmo, kto však chce ponuku mien šitú na mieru, musí si priplatiť. A ako vlastne Taylor tieto mená vyberá? To drží v tajnosti, priznáva ale napríklad to, že údaje získava aj zo záverečných titulkov k filmom. No a samozrejme sleduje trendy. Všimla si napríklad to, že v USA momentálne nie sú populárne mená spojené s katastrofami (napríklad Katrina) či s technologickými vychytávkami (Alexa, Siri).



Šialené kombinácie potravín, ktoré by nemali existovať

Taylor tiež tvrdí, že najčastejšie sa na ňu obracajú viacnásobní rodičia, ktorým jednoducho došla inšpirácia a pri treťom či štvrtom dieťati už nevedia, ako ho pomenovať.

V roku 2021 Taylor pomohla vybrať mená pre viac než 100 detí. A teraz si to vynásobte čo i len minimálnou sadzbou, teda 1500 dolármi. Slušný biznis, však?