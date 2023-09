zdroj: Jeremy Wong Weddings/Unsplash

Štýl Ženích ušiel spred oltára, žena si vzala jeho otca

Keď už sa svadba raz koná, treba ju dotiahnuť do konca, no nie? Drahá oslava by nemala vyjsť nazmar a presne to si povedala nevesta, ktorej ušiel ženích.