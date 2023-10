Kokos už nie je favorit

Kokosový cukor bol dlhé roky na zozname tých najlepších cukrov, ktoré si môžete sypať od jedla až po kávu. Mal viacero látok, ktoré v klasickom rafinovanom cukre chýbali. Na druhej strane ide stále o cukor, ktorého prínos pre telo bol prakticky zanedbateľný obsahom pozitívnych látok a pritom predstavoval stále len vysoký objem cukru. Už dnes môžeme povedať, že kokosový cukor je viac marketingový ťah, ako skutočne zdraviu prospešné sladilo. Našťastie sa stále nemusíme vzdať sladkého a pritom nepriberať.

Prírodné sladidlo

Sme zvyknutí na to, že sladkú chuť v našich ústach vyvoláva cukor. Nie vždy je to však pravda. Je tu rastlina, ktorá vie pomaznať chuťové poháriky sladkosťou a pritom nie je cukrom. Stévia je prírodná náhrada cukru získaná z rastliny, ktorá neobsahuje žiadne kalórie ani cukor a je mimoriadne sladká. Dá sa ľahko primiešať do kávy, ovsených vločiek, cereálií alebo jogurtu.

Dobrá pre diabetikov aj športovcov

Stévia nezvyšuje hladinu krvného cukru, čo ocenia najmä diabetici. Zároveň však funguje aj ako prevencia cukrovky. Veľmi populárna je vďaka nízkym kalorickým hodnotám a aj vďaka tomu, že neprispieva k vzniku zubného kazu. Preto ju výrobcovia pridávajú do rôznych pastiliek a žuvačiek. Okrem toho obsahuje stévia cenné antioxidanty a vitamíny A, B, C, E a K. Pomaznáte si teda v ústach sladkú chuť, ale do tela neprijmete prakticky žiadny cukor. A to sa oplatí.

Je tu aj med

Ak túžite po skutočnom cukre, je tu sladidlo, ktoré má omnoho viac výživných látok ako kokosový cukor. Je to med. Surový med je vždy dobrou náhradou cukru a môže byť zdravšou voľbou ako kokosový cukor. Ďalšími možnosťami môžu byť javorový sirup, datľový cukor. Jedna vec, ktorú treba mať na pamäti, je celkový počet kalórií, takže vždy používajte sladidlo s mierou. Pretože cukor je cukor.