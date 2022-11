Marlene Engelhornová je vnučkou 94-ročnej Traudl Engelhorn-Vechiattovej, členky slávnej nemeckej priemyselníckej rodiny. Jej patriarcha Friedrich Engelhron v roku 1865 založil firmu BASF, ktorá je dnes gigantom na poli chemického priemyslu. Traudlin švagor Curt riadil firmu do roku 1997, kedy ju predal za približne 11 miliárd dolárov.

Traudl vtedy dostala asi 2,5 miliardy dolárov a vhodne ich investovala, takže keď v roku 2022 zomrela, mal jej majetok hodnotu asi 4,2 miliardy eur. Marlene Engelhornová z neho zdedí desiatky miliónov, no nechce ich.

Viete si predstaviť človeka, ktorý príde k takej sume a rozhodne sa väčšinu z nej rozdať? Marlene vraj chápe, že jej rozhodnutie príde väčšine ľudí čudné a tvrdí, že nemá nič proti tomu byť bohatá, ale nechce byť až taká bohatá. Keď zistila, že zdedí obrovský majetok, nepotešilo ju to, skôr nahnevalo. „Ničím som si tie peniaze nezaslúžila, iba tým, že som sa narodila do bohatej rodiny. Navyše, spravovať taký majetok je práca na plný úväzok, a ja chcem život zasvätiť niečomu inému,“ tvrdí Marlene.

29-ročná Marlene vedela o tom, akú sumu zdedí, už pred dvomi rokmi. Odvtedy uvažuje, ako sa zbaviť aspoň 90 percent týchto peňazí. Chce ich darovať, no nevie, komu. Podľa jej názoru nemá právo rozhodnúť, lebo k peniazom prišla takpovediac bez práce. A tak plánuje vymyslieť nejaký rozhodovací proces, ktorý bude podľa nej férový.

Marlene zároveň kritizuje superboháčov, ktorý sa so zlomkom svojich majetkov hrajú na filantropov a prostredníctvom charity sa snažia čo najviac vyhnúť plateniu daní. Takéto správanie by podľa nej mali ľudia odsudzovať a nie schvaľovať. Tiež zastáva názor, že bohatstvo by sa malo deliť rovnomernejšie a nikto by nemal mať na účte nepredstaviteľné množstvo peňazí.

Marlene dnes študuje na Viedenskej univerzite. Na otázku, kde sa vidí v budúcnosti, keď rozdá najmenej 90 percent svojho dedičstva, odpovedala: „Neviem. Chcem len tvrdo pracovať tak ako väčšina ostatných.“