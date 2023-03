Na našej stránke ste sa už mohli dočítať napríklad aj o mede, ktorý produkujú „supie“ včely zo zdochlín. Po vizuálnej stránke však žiaden med nie je taký úchvatný ako ten, ktorý vzniká v regióne Sandhills v Severnej Karolíne. Znie to ako povedačka, ako legenda, ktorú si medzi sebou hovoria ľudia počas dlhých zimných večerov, no pravdou je, že fialový med naozaj existuje. Je sladší než ten „náš“ a má v chuti viac ovocných tónov.

Až donedávna o ňom vedeli prakticky len miestni obyvatelia, no vďaka sociálnym sieťam sa fotografie magicky vyzerajúcej zmesi rozšírili do celého sveta. Fialový med je však naďalej len regionálnou pochúťkou, navyše takou, ku ktorej sa veľmi ťažko dostať.

Farba medu, od svetložltej po tmavojantárovú, je daná druhom kvetov, z ktorých včely zbierajú nektár. Vedci však zatiaľ nevedia, čo dáva fialovému medu jeho zvláštny odtieň. Podľa niektorých sú zdrojom farby čučoriedky, no väčšina odborníkov i včelárov sa zhoduje, že včely nemajú dostatočne silné hryzadlá, aby prederavili pomerne hrubú šupku. Hypotéz je viacero, žiadnu sa však zatiaľ nepodarilo overiť, a fialový med je tým pádom naozaj tak trochu magickou látkou.

S popularitou na sociálnych sieťach prichádza samozrejme aj zvýšený dopyt po fialovom mede. Ten je podľa včelárov zo Severnej Karolíny priam enormný. Viacerí v rozhovoroch priznali, že ho nestíhajú uspokojovať, Donald Dees dokonca povedal, že musel na istý čas vypnúť svoju webstránku a venovať sa len vybavovaniu existujúcich objednávok. Obával sa, aby nepredal viac fialového medu, ako má k dispozícii. Objednávky mu prišli z celého sveta a keby ste náhodou mali záujem ochutnať túto nevšednú potravinu, po chvíli googlenia sa k nej určite dostanete.