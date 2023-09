Ako píše Záhradkár, jedným z prejavov klimatických zmien na našom území je dlhotrvajúce sucho počas leta, ktoré sa strieda s prívalovými dažďami a búrkami. V zastavanom území plnom spevnených plôch zrážky nemajú šancu vsiaknuť do pôdy a výsledkom je často zničená úroda či hrozba povodní. Navyše zo striech a spevnených plôch je voda odvedená kanalizáciou na iné miesto, čo má za následok zbytočné odvodňovanie krajiny a následný deficit zásob vody v pôde. Jednoduchým, funkčným a zároveň estetickým riešením je vybudovanie dažďovej záhrady, ktorá prirodzene spomalí odtok zrážok, zachytí dažďovú vodu a poskytne jej možnosť vsiaknuť do pôdy priamo na pozemku.

Dažďový záhon musí esteticky zapadnúť do celkového štýlu záhrady. Zdroj: Canva

Čo to je?

Dažďová záhrada je umelo vytvorená pôdna depresia v záh­rade, kde je možné odvádzať vodu zo striech a spevnených plôch na pozemku. Voda v mieste dažďovej záhrady prirodzene vsiakne do pôdy bez toho, aby ohrozila stavby vo svojom okolí. Zároveň je vysadená trvalkami a krami, ktoré odolávajú extrémnym podmienkam, podporujú biodiverzitu, priaznivo ovplyvňujú mikroklímu okolia a súčasne zvyšujú aj estetiku okolia.

V suchom období dažďová záhrada nadobudne vzhľad suchého potôčika. Miesto vysaďte radšej kontajnerovými rastlinami, nakoľko lepšie zvládnu extrémne podmienky. Vhodné sú druhy, ktoré prežijú sucho i premokrenie. Zdroj: Shutterstock

Zberať vodu môžete zo strechy aj estetickým spôsobom. Zdroj: Pinterest/wickistone.com

Čo treba brať do úvahy?

Možno to vyzerá zložito, no vybudovať dažďovú záhradu v skutočnosti nie je žiadna veda. V podstate stačí vytvoriť vyhĺbeninu na vhodnom mieste a použiť správne rastliny. Pred realizáciou je však potrebné dôkladne zmapovať terén, zistiť veľkosť plochy spevnených plôch, z ktorých sa bude voda do dažďovej záhrady odvádzať, a tomu prispôsobiť výmeru dažďovej záhrady. Jej osadenie by malo byť minimálne päť metrov od budov, aby sa zabránilo presakovaniu vody k základom stavby. Rovnako treba zistiť stav podpovrchovej infraštruktúry, vyvarovať sa umiestnenia v blízkosti podzemných vedení a kanalizácie. Jej výstavba sa však neodporúča na miestach s vysokou hladinou spodnej vody, so sklonom k zosuvom pôdy a na nepriepustných ílovitých pôdach.

Najmä v mestách plných spevnených plôch a betónu je vybudovanie dažďových záhonov veľkým prínosom. Okrem praktického hľadiska zvyšujú aj estetiku okolia. Zdroj: Shutterstock

Dažďová záhrada môže mať tvar suchého potôčika. Jej krása naplno vynikne po daždi. Zdroj: Pinterest/Soothing

Dažďovú záhrada situujte na slnečnej ploche, nie však v blízkosti veľkých stromov s hustým koreňovým systémom, ktorý by sme mohli v procese výstavby poškodiť. Najvhodnejšie je vytvoriť ju na prirodzene najnižšom mieste v záhrade. Štandardná stavebná hĺbka sa pohybuje do 80 cm. Prívod sa môže vytvoriť povrchovo – vo forme potôčika – alebo podpovrchovo – plastovými rúrami. Rýchlosť pritekajúcej vody je dobré stlmiť kameňmi, prípadne i geotextíliou, aby sa predišlo vymieľaniu pôdy. Okolo celej dažďovej záhrady je vybudovaný jemný val z výkopovej zeminy, ktorý bráni tomu, aby sa z nej voda vyliala. V prípade, že staviate v menej priepustnom podloží, kde vás môže limitovať aj rozloha pozemku alebo zvýšená zastavanosť územia, môžete uvažovať aj nad bezpečnostným prepadom vody do ďalšieho technického zariadenia na spracovanie dažďovej vody. Takýmto bývajú najčastejšie vsakovacie bloky alebo kanalizácia.

Potrebná veľkosť

Závisí najmä od typu pôdy. V prípade ľahko priepustných pôd je pomer spevnenej plochy k dažďovej záhrade 5 : 1. Znamená to, že ak súčet striech a spevnených plôch je 100 štvorcových metrov, dažďová záhrada bude mať 20 štvorcových metrov. Pri menej priepustných pôdach počítajte s pomerom 3 : 1. Dažďovú záhradu možno rozdeliť na viacero menších a ich umiestnenie prispôsobiť spádovaniu ciest, tvaru strechy a vizuálu záhrady. Maximálna výmera by mala byť do 45 štvorcových metrov.

Dažďová záhrada je vyhĺbené miesto v záhrade, kam je odvedená voda zo striech a spevnených plôch na pozemku. Zdroj: pinterest.com/stopsuckingatlife.wordpress.com

Správne rastliny

Výber je pomerne zložitý, pretože musia odolávať extrémnym podmienkam, teda dočasnému zamokreniu i nedostatku vlahy. Rastliny vhodné do výsadby sa rozdeľujú do troch skupín podľa toho, ako dlho môžu byť zaplavené. Do najhlbšej zóny vysádzajte tie, ktoré dobre znášajú vodné podmienky, do stredných polôh druhy znášajúce príležitostné stojaté vody a v okrajovej zóne sa bude dariť takým, ktoré majú radšej suchšie podmienky.