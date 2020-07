Dmytro je takzvaný strongman, muž, ktorý sa venuje silovým disciplínam. Necháva po sebe jazdiť kamióny, v ústach ohýba kovové tyče a holými rukami zatĺka klince do dreva. Nosenie koní na chrbte je však zrejme jeho najúchvatnejšou schopnosťou.

Nie vždy to ide ľahko. Kone predsa len nie sú zvyknuté na to, aby ich dvíhal a nosil nejaký človek. Jednoducho im treba zviazať nohy, pretože ranu kopytom by asi neustál ani Dmytro. Mimochodom, Ukrajinec je držiteľom 63 svetových rekordov, jedným z nich je napríklad zdvihnutie 152-kilovej skaly jednou rukou. Ani jeden z rekordov sa ale prekvapivo netýka koní.

Dmytrove kúsky si môžete pozrieť vo videu pod článkom.