Vianoce nemali byť v decembri

Ak by sme Vianocami chceli skutočne oslavovať narodenie Ježiša Krista, tak to by nemohli byť v decembri. Ježiš sa nenarodil 24. ani 25. decembra a dokonca vôbec sa nenarodil ani v tomto mesiaci. Biblia hovorí o pastieroch, ktorí strážia svoje stáda na poli. No a december v Izraeli by bol chladný; polia by boli neproduktívne a ovce pravdepodobne v maštaliach . Prvá zmienka o 25. decembri ako Ježišových narodeninách bola až v polovici 4. storočia, keď ho rímsky almanach zaknihoval na december. Dôvod bol prozaický. Kresťania potrebovali zakryť pohanské oslavy sviatku rímskeho boha slnka a tak si na tento dátum dali narodenie Krista. A boli Vianoce.

Nemuselo sa to začať v maštali

Všetci sme počuli príbeh o tom, že Kristus sa narodil v maštali, pretože v hostinci nebolo miesto. V skutočnosti to hovoria len naše Biblie. Ale v pôvodnej gréčtine, v jazyku, v ktorom bol napísaný Nový zákon, slovo kataluma, preložené ako hostinec, nemusí nevyhnutne znamenať hostinec. V Biblii sa používa iba niekoľkokrát a inde znamená horná izba alebo izba pre hostí. To znamená, že Ježiš sa mohol narodiť pokojne aj inde a možno to vôbec nebolo na slame, iba to jednoducho nebolo v hosťovskej izbe. Navyše, v biblických príbehoch o prvých Vianociach nie je žiadna zmienka o stajni.

Návšteva troch kráľov

Traja mudrci sú základom takmer každého betlehema a každý nesie darček pre novonarodeného kráľa. Stojac vedľa pastierov Márie, Jozefa a Ježiška dotvárajú príbeh prvých Vianoc. Avšak je to len legenda a biblická správa hovorí, že to nebolo celkom tak, ako sa nám to predostiera. Mudrci podľa nej vošli do domu, našli dieťa s Máriou, jeho matkou. Takže po prvé, muži našli rodinu v dome, nie v stajni. A je dosť možné, že vtedy ešte bývali s ich blízkou rodinou v Betleheme alebo v dome, ktorý mali medzitým prenajatý. Takže žiadne jasličky a somárik, ktorý by zahrieval novorodenca.

Ani traja králi neboli traja

Ak už rozmieňame vianočný príbeh na drobné, tak poriadne. Gašpar, Melichar a Baltazár, ktorí údajne cestovali na ťave za hviezdou, vôbec nemuseli byť traja. V skutočnosti sa tieto tri mená pridávajú do príbehu až v 7. storočí v najstarších latinských záznamoch. Spomínajú sa síce aj dary zlato, kadidlo a myrha, no nikde nie je v pôvodných listinách zaznamenaný počet múdrych mužov. Predpokladá sa, že každý múdry muž priniesol dar, a teda museli byť traja. No môže to byť aj celkom iný príbeh. Počty sa totiž doladili až dodatočne, keď si už nikto na pôvodný príbeh nepamätal.