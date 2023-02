Najmladší syn tureckého motocyklového pretekára Kenana Sofuoğlua strávil väčšinu svojho života v spoločnosti silných motoriek a superáut a má sa nimi viac skúseností než vy. Nemal ani dva roky, keď ho otec, ktorý päťkrát vyhral Majstrovstvá sveta superšportov, začal učiť jazdiť na motorke. Ako sa ukázalo, chlapec mal nesmierny talent a jeho tréning bol jednoduchší, než by ste si mysleli. Dnes vie radiť motocykel aj auto, hoci nevidí ponad volant.

Asi nikoho už dnes neprekvapí, že chlapec má na Instagrame viac než milión fanúšikov. Koniec koncov, dokáže veci, o ktorých ostatné trojročné deti môžu len snívať. V jednom z najnovších videí, ktoré si môžete pozrieť vyššie, uvidíte Zayna, ako vyparkuje z garáže Ferarri SF 90 Stradale, odvezie sa po dvore a potom zacúva späť. To všetko vďaka kamere, ktorá v reálnom čase prenáša obraz zvonku na displej v kabíne. Chlapec vďaka nemu vie, čo sa deje pred autom a za ním.

Väčšina dospelých šoférov by znervóznela, keby si prvýkrát sadne za volant superauta, navyše v prípade, že priestor vôkol nie je rozmerovo práve najštedrejší. Zayn sa tým ale očividne netrápi, zaujíma ho iba to, čo vidí na displeji. Keď si sadá za volant, rodičia sú vždy na blízku, no dosť pochybujeme, že by stihli zakročiť, keby si chlapec pomýli brzdu s plynom.

Ešte v roku 2021 sa Kenan, ktorý je v tureckom parlamente poslancom vládnej strany AKP, stal terčom kritiky za to, že vystavuje syna nebezpečenstvu. Kritiku si ale k srdcu nevzal a naďalej syna učí, ako šoférovať. Jeden z používateľov sociálnej siete Twitter motorkárovi napísal: „Keby som toto spravil synovi ja, vezme mi ho sociálka.“ Nuž, aj v Turecku očividne platí, že niektorí ľudia sú si rovnejší.