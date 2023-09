Juan Matas, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou Funky, kedysi sám pracoval ako tetovať. Neskôr sa ale presunul do oblasti sociálnych sietí a vymyslel si projekt, ktorým sa dostal do povedomia verejnosti. Rozhodol sa použiť svoje telo ako plátno a umožnil kamarátom, aby sa mu tetovacou ihlou podpísali na kožu.

Napokon ale neostal len pri kamarátoch. Na rad prišli členovia rodiny, potom slávni tetovači a Juan sa ani nenazdal a žiadal o nevšedný autogram známe osobnosti zo sveta šoubiznisu. Dnes má na tele 245 podpisov a je držiteľom svetového rekordu.

„Nik sa ma od tohto kúsku nesnažil odhovoriť,“ uviedol Juan v jednom z rozhovorov. „Kamaráti aj blízki poznajú môj divoký životný štýl, okrem toho som dosť tvrdohlavý, takže by ich snaha bola aj tak celkom zbytočná.“

Juan má dnes na chrbte vytetované podpisy Elijaha Wooda, Willa Smitha, Gerarda Butlera, Michaela J. Foxa či Christophera Lloyda známeho z filmu Návrat do budúcnosti. Na kožu mu ale dali autogram aj menej známe osobnosti, napríklad človek, ktorý hral v ságe Hviezdne vojny postavu Darth Vadera. Mnohí dokonca svoj podpis aj sami vytetovali.

„Ak mám na sebe niekoho podpis, znamená to, že ma dotyčný inšpiroval, alebo že sme spolu zažili niečo fajn,“ povedal Juan. „Tie momenty sa mi navždy vpísali do mysle a je fajn mať na tele meno niekoho, s kým som ich absolvoval. Dokonca aj vtedy, ak sa už z nejakých dôvodov nevídame.“

Juanovi trvalo desať rokov, kým svoj vysnívaný projekt dokončil. Mnohí ľudia si myslia, že to bolo jednoduché, no nie je to tak. Cestu, ktorú absolvoval od prvého autogramu po posledný, ale Juan neľutuje. Dokonca by chcel počet podpisov zvýšiť až na tri stovky. Miesta na chrbte má vraj ešte celkom dosť.