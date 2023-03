Utøya: July 22 (2018)

Utøya: July 22 je nórsky film približujúci teroristický útok z roku 2011, ku ktorému došlo na ostrove Utøya. Film na jeden dlhý záber dáva príbehu na intenzite a realizme. Predstavuje 18-ročnú Kaju, ktorá sa snaží prežiť útok a nájsť svoju mladšiu sestru. Za zvukov výstrelov a výkrikov, ktoré znejú v pozadí, musí prehľadať ostrov a skryť sa pred strelcom. Napriek temnému a ťažkému námetu film dokázal zachytiť surové emócie a hrôzu situácie.

Let’s scare Julie (2019)

Let’s Scare Julie je hororový film, v ktorom budete tŕpnuť od strachu. Predstavuje skupinu tínedžeriek, ktoré sa počas halloweenskej noci rozhodnú vystreliť si zo svojej novej susedky Julie. Tá má povesť samotárky a nikdy neopúšťa dom. Ako noc postupuje, veci začínajú naberať strašidelný spád. Dievčatá si uvedomujú, že Julie možno nie je taká neškodná, ako si mysleli a že si odhryzli väčšie sústo, ako dokážu stráviť. Film sa odohráva v jednom súvislom zábere, čo pridáva na intenzite a napätí. Aj keď nemusí ísť o najprelomovejší horor, určite ponúka skvelé mrazivé okamihy. Filmári urobili skvelú prácu pri budovaní napätia a udržiavaní v strachu. Navyše, technika jedného záberu je pôsobivá a dáva filmu jedinečnosť.

Rendez-vous (2019)

Rendez-vous je strhujúci mexický thriller. Rozpráva príbeh Lili a Eduarda, ktorí sa zoznámia online. Ich prvé rande v Mexico City sa začína zamotávať. Napriek tomu, že Eduardo prišiel neskoro a bez telefónu kvôli prepadnutiu, podarí sa mu Lili očariť. Keď však Lili objaví telefón v jeho bunde, ich večer naberie nečakaný spád. Ako prichádza noc, prenikáte do mrazivého príbehu pretekov s časom, aby ste odhalili záhadu telefónu a desivú pravdu o Eduardovom neskorom príchode. Čoskoro sa obaja zapletú do nebezpečnej siete klamstva, násilia a zrady. Štýl natáčania jedným záberom zvyšuje napätie a naliehavosť, pretože diváci majú pocit, že prežívajú udalosti v reálnom čase. Použitie drsných mestských lokalít a strašidelných efektov vytvára hmatateľný pocit hrôzy počas celého filmu.

The Wedding Party (2016)

Pripravte sa na svadobnú hostinu. Tento nezávislý film sľubuje jedinečný a veselý zážitok. Rozpráva príbeh skupiny starých priateľov zo strednej školy, ktorí sa znovu stretnú na svadobnej hostine. Ale to, čo malo byť veselou oslavou, sa rýchlo zmení na komédiu omylov, keď sa všetko, čo sa môže pokaziť, pokazí. A aby to bolo ešte zaujímavejšie, film vznikol v jednom súvislom zábere v reálnom čase. Thane Economou, talentovaný filmár, ktorý pracoval pre National Lampoon, Lucas Film a 20th Century Fox vám ponúkne kvalitnú produkciu, ktorá vás nebude nudiť. Postavy sú dobre prepracované, každá má vlastné zvláštnosti a osobnosti, vďaka ktorým vyniká. A jednorazová technika pridáva ďalšiu vrstvu vzrušenia a očakávania, pretože nikdy neviete, čo sa stane ďalej. Ak hľadáte niečo nové a osviežujúce na scéne nezávislého filmu, The Wedding Party je správnou voľbou.

Victoria (2015)

Victoria je strhujúci film o lúpeži a rozpráva príbeh mladej Španielky Victorie, ktorá sa nevedomky zapletie do bankovej lúpeže v Berlíne. Film poskytuje intenzívny a vzrušujúci zážitok, keď Victoriu vtiahne do odvážnej akcie skupina cudzincov, s ktorými sa stretáva pred nočným klubom. Použitie natáčania v reálnom čase pridáva filmu napätie a nebezpečenstvo. Okrem toho sú v ňom aj chvíle humoru, ktoré poskytujú vítanú úľavu od akčných scén. Laia Costa podáva vynikajúci výkon ako Victoria, vnáša do postavy hĺbku a autenticitu a uľahčuje divákom, aby si ju obľúbili. Chémia medzi hercami je hmatateľná, vytvára pocit kamarátstva a napätia a pridáva lúpeži na realizme.

Fish & Cat (2013)

Fish & Cat je film, ktorý vás vezme na zvrátenú cestu časom. Skupina študentov mieri do odľahlého regiónu, aby predviedli svoje schopnosti v púšťaní šarkanov, no narazia na reštauráciu pri jazere s niekoľkými pochybnými kuchármi. S príchodom noci sa začnú diať čudné veci a študenti sa ocitnú uväznení v komplikovanej sieti udalostí, z ktorých zrejme nedokážu uniknúť. Zdá sa, že kruhy času sa pred nimi uzatvárajú a oni sa pýtajú, či existuje nejaké východisko z tejto bizarnej situácie. Film vás vezme na napínavú jazdu, pričom napätie narastá postupne, keď sa študenti snažia pochopiť, čo sa okolo nich deje. Je to príbeh o prežití a o tom, kam až ľudia zájdu, keď sa dostanú do úzkych.