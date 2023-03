Trojčlenné až päťčlenné tímy súťažia o to, ktorý z nich za daný čas vyzbiera viac odpadkov. Presne taká je pointa SpoGomi, činnosti, ktorej názov vznikol spojením slov „sport“ a „gomi“ (japonský výraz pre odpadky).

Japonsko nedávno oznámilo, že v novembri 2023 bude hostiteľom vôbec prvého svetového šampionátu v SpoGomi. Tímy z celého sveta budu prechádzať ulicami Tokia a hľadať smeti, ktoré by mohli hodiť do vriec. Pôjde o trojčlenné družstvá a v časovom limite 60 minút budú musieť nielen pozdvíhať čo najviac odpadkov, ale ich aj správne roztriediť (odpad do spaľovne, plasty, plechovky atď.). Keď vyprší čas, porota zváži vrecia a vyhodnotí správnosť separovania. Víťaza určí na základe kvantity i kvality zberu, pričom najviac bodov bude za cigaretové ohorky.

Šampionát v SpoGomi znie ako dobrý nápad, ktorý vyčistí ulice, vyhodnocovanie víťaza ale vnáša do tohto „športu“ isté pochybnosti. Problém totiž môže byť v tom, že Japonci po sebe radi upratujú, prípadne rovno udržiavajú poriadok. Dokazujú to napríklad na majstrovstvách sveta vo futbale, a to už od roku 1998. Vo Francúzsku vtedy prvýkrát šokovali svet upratovaním tribún.

Faktom je, že lokálne turnaje v SpoGomi sa v krajine konajú od roku 2008. Nový šport sa rýchlo uchytil a dnes sa ročne po celom Japonsku konajú stovky súťaží. Pravidlá sú jasne stanovené, odpadky sa napríklad nesmú zbierať v blízkosti ciest či železníc, aby to súťažiaci nemali príliš jednoduché.

Účastníci na sebe musia mať ochranné rukavice, ktoré im umožňujú zdvíhať aj silno znečistené odpadky. Kto nemá žalúdok na dvíhanie smetí rukami, môže si pomôcť špeciálnymi kliešťami.

Víťazný tím zväčša dostane certifikát a občas aj menšiu finančnú výhru od prípadných sponzorov. Účastníci ale svorne tvrdia, že o výhru im nejde. Vážia si najmä čas strávený vonku a fakt, že robia čosi užitočné.

