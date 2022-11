Courtney Love

Courtney si vyslúžila úspech ako sólová umelkyňa aj speváčka a gitaristka rockovej skupiny Hole z 90. rokov. Okrem toho, že bola manželkou zosnulého Kurta Cobaina, preslávila sa vďaka hitom ako Celebrity Skin, Malibu a Awful. Väčšina ľudí možno nevedela, že Courtney sa živila ako striptérka, než zožala úspech v hudobnej kariére. Pracovala v Jumbo’s, Century Lounge pri letisku a Seventh Veil ako exotická tanečnica a vraj za deň zarobila okolo 300 dolárov, čo stačilo na financovanie jej kapely.

Joseline Hernandez

Joseline Hernandez je známejšia vďaka úlohe v seriáli reality show VH1 Love & Hip Hop: Atlanta. Je to tiež raperka a počas kariéry vydala asi desať hip-hopových singlov. Joseline sa môže pochváliť celosvetovou slávou a vďaka očarujúcemu vzhľadu ju volajú Portorická princezná. Okrem toho, že pochádza z veľkej rodiny, klame o svadbe a stará sa o súrodenca, ktorý má autizmus, Joseline bola kedysi striptérka! Než sa dostala do reality show, ako 16-ročná vykonávala rôzne drobné práce, aby finančne pomohla rodine. Neskôr využila svoje tanečné schopnosti a pracovala ako striptérka. Objavila sa dokonca v striptérskej reality šou pod menom Shenellica.

Eve

Eve je známa úspešnými singlami ako Who Is That Girl a Let Me Blow Your Mind. Táto raperka sa nikdy rozpakovala povedať veci také, aké sú. Počas kariéry zaujala fanúšikov a kritiku svojou osobnosťou a pomerne odvážnymi textami. Eve sa narodila vo Philadelphii v roku 1978 a svoju spevácku kariéru začala vystupovaním v zboroch a v dievčenskej speváckej skupine. Keď mala asi 18 rokov vystupovala ako exotická tanečnica, aby si zarobila peniaze. Hoci jej striptérska kariéra trvala necelé dva mesiace, raperka o nej nikdy neváhala hovoriť. V rozhovore pre Rolling Stone priznala, že vyzliekanie bolo súčasťou cesty a bola to práca ako každá iná. Dokonca o tom naspievala pieseň na albume Heaven Only Knows. Hovorí, že bola vtedy mladá, mala veľa problémov a táto práca jej pomohla nájsť „Evu“.

Kat Stacks

Kat Stacks sa narodila vo Venezuele v roku 1989 a keď mala osem rokov, presťahovala sa do Spojených štátov. Neskôr z nej vyrástla senzačná raperka a hip-hopová hudobníčka. Je populárna vďaka produkcii singlových hitov ako Sg Lily, Ajax Stacks a Yung Weev. Aj ona si okrem hudobnej kariéry a kontroverzného životného štýlu vyskúšala exotický tanec. V rozhovore pre rádio 97,9 FM Kat prezradila, že v 14 rokoch bola striptérkou, kým sa začala venovať tínedžerskej prostitúcii. Priznala, že mala traumatizujúce detstvo a robila, čo musela, aby sa z toho dostala.

Trina

Trina, vlastným menom Katrina Laverne Taylorová, je americká speváčka a raperka, ktorá sa narodila a vyrástla v Miami. Prekvapivo, nikdy nechcela mať nič spoločné s hudbou. Po strednej škole išla študovať a plánovala pokračovať v kariére v oblasti nehnuteľností. Jedného dňa sprevádzala svojich priateľov pri natáčaní videoklipu skladby Scarred v podaní Uncle Luke a Trick Daddy. Tam si ju všimol ďalší hudobník, ktorý sa jej spýtal, či chce začať svoju spevácku kariéru. Hoci Trina spočiatku odmietla, neskôr súhlasila a zvyšok je história. V exkluzívnom rozhovore Trina nedávno priznala, že skúšala tancovať pre peniaze, no rýchlo si uvedomila, že to nie je nič pre ňu. Jej exotická tanečná kariéra trvala sotva týždeň.

Druhú časť článku vám prinesieme 17. novembra 2022.