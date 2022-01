Fragile

Mohol to byť celkom príjemný hit, keby sa zapáčil aj Číne. Malajzijský rapper Namewee síce popiera, že by v piesni išiel proti Číne a podporoval nezávislosť Taiwanu a Hongkongu, no Čína z krajiny vykázala video s jeho hitom Fragile. Tí, ktorých balada urazila, poukazujú na presýtenosť videa „ružovými predmetmi, dekoráciami a kostýmami aj tancujúcimi pandami. Dokonca aj plyšovými hračkami v tvare netopierov, ktoré sú vnímané ako výsmech na pôvod Covid- 19. Napriek zákazu a kontroverzii týkajúcej sa hitu si Fragile pozreli milióny ľudí v Hongkongu, na Taiwane, v Malajzii a Singapure.

Cherry Bomb

Hip-hopový hit Cherry Bomb od NCT 127 bol odsúdený juhokórejskými vládnymi úradníkmi, ktorí ho zakázali ako násilný a za povzbudzovanie „zlého správania medzi mládežou“. Texty sú však neškodné, aj keď sa trochu opakujú a miešajú kórejčinu s angličtinou. To je skôr vtipné, ako deštruktívne. Ak je možno niečo gangsterské, tak je to upravený vzhľad mladíkov v štýlovom oblečení napodobňujúcom mafiánsky štýl, no ide skôr o paródiu ako kriminalitu. Ale cenzori v tom vidia problém.

Letter to Ya Tshitshi

Bob Elvis pôsobí zo svojho štúdia v centre Kinshasy, hlavného mesta Konžskej demokratickej republiky. Jeho rapová pieseň Letter to Tshitshi naštvala prezidenta krajiny Félixa Tshisekediho, za čo národná komisia pre cenzúru zakázala hrať pieseň už niekoľko dní po vydaní. Pieseň totiž hovorí o stave krajiny a texty opisujú politickú korupciu, volebné podvody, dodávky nekvalitnej vody, kriminalitu a občianske nepokoje. V dôsledku toho bolo zakázané nielen Letter to Ya Tshitshi, ale aj ďalšie raperove piesne.

El Chuchumbé

El Chuchumbé bola prvou mexickou piesňou, ktorá bola zakázaná. Text piesne je dosť erotický a počas hrania tanečníci interpretovali texty gestami aj trasením, pričom ich správanie predstavovalo údajne zlý príklad pre mládež. Išlo o miešanie pohladení a dotýkanie sa brucha s bruchom. Cirkev aj štát boli pohoršení jej morálnou úrovňou. Preto ju zakázali

Beatles

Aj najznámejšia kapela na svete svojho času patrila na čiernu listinu. A to nielen v socialistickom bloku. Beatles boli kedysi zakázaní na Filipínach. Ich hudba sa nedala legálne prehrať a ani kúpiť ich platne. Zákaz nebol zavedený kvôli politike, obavám z násilia alebo sexuálnych náznakov. Dôvodom bolo, že prezident Ferdinand Marcos veril, že chrobáci urazili jeho lásku, prvú dámu Imeldu Marcosovú. Napriek zákazu však kapela nikdy neprestali hrať vo filipínskych baroch.