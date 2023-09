60 miliónov dolárov: Biela na bielom od Kazimira Maleviča

Predstavte si, že prechádzate galériou a narazíte na obraz Biela na bielom od Kazimira Maleviča. Na prvý pohľad máte pocit, že ide o nejaký „umelecký“ žart. Je to biely štvorec nalepený na bielom plátne. V skutočnosti za tým musíte vidieť viac. Maleviča, ukrajinského maliara poľského pôvodu, označujú za zakladateľa suprematizmu, umeleckého smeru v ktorom umelci vizuálne vnemy z okolitých predmetov považovali za nepodstatné a ich snahou bolo vytvoriť svet bez predmetov. V roku 1918 Malevič namaľoval obraz Biela na bielej ako koniec abstrakcie všetkých abstrakcií a keď si uvedomil, že jeho abstrakcia už nemá ďalšie pokračovanie, vrátil sa k figuratívnemu umeniu. Išlo o „vzburu“ proti tradičnému umeniu, ktorá vyvolala doslova umeleckú revolúciu. A prečo má hodnotu 60 miliónov dolárov? Pretože nekupujete len plátno, ale získavate aj kus histórie.

70 miliónov dolárov: Bez názvu od Cy Twomblyho

Aukčná sieň Sotheby’s vydražila obraz umelca Cy Twomblyho za neuveriteľných 70 miliónov dolárov. Bezmenné plátno z roku 1968 pritom pripomína čmáranice, ktoré na tabuľu kreslia kriedou malé deti. Cy Twombly je známy abstraktnými dielami, v ktorých kombinuje maliarske a kresliarske techniky, opakované línie, čmáranice a graffiti. V jeho tvorbe sa síce odráža detská hravosť, ale vždy má nejaký zámer. Cy vravel, že nechal ruku voľne plynúť, čím zachytával prchavé myšlienky a emócie vo vizuálnej symfónii. Je to práve jednoduchosť, ktorá podčiarkuje Twomblyho genialitu.

80 miliónov dolárov: Čierne námestie od Kazimira Maleviča

V našom rebríčku ide už o druhý obraz od Kazimira Maleviča. Ikonický obraz Čierne námestie je vlastne čiernym štvorcom na bielom pozadí. Sám Kazimir Malevič v jednom zo svojich listov napísal, že keď pozerá „do záhadného čierneho priestoru“ čierneho štvorca, vidí v ňom „to, čo niekedy videli ľudia v obraze Boha“. Jeho umenie ho sprevádzalo aj počas jeho pohrebu v roku 1935, keď zosnulého uložili do špeciálnej rakvy s namaľovaným čiernym štvorcom a čiernym kruhom. Rakvu viezlo nákladné auto, na ktorom bol umiestnený obraz s čiernym štvorcom. A na hrob umelcovi umiestnili bielu kocku s vyobrazením čierneho štvorca.

75 miliónov dolárov: Žltá, červená, modrá od Ellswortha Kellyho

Ellsworth Kelly bol americký maliar, sochár a grafik, ktorého diela demonštrujú nenáročné techniky zdôrazňujúce abstraktné línie, farby a formy. Napríklad, pri pozorovaní toho, ako sa svetlo rozptyľuje na vodnej hladine, namaľoval Seinu (1950) z čiernobielych obdĺžnikov usporiadaných náhodou. Jeho slávny obraz Žltá, červená, modrá neobsahuje žiadne náročné prvky. Ide len o tri veľké, odvážne farebné panely rôznych farieb, ktoré na prvý pohľad pripomínajú štátnu vlajku. Kelly bol predstaviteľom amerického povojnového abstraktného smeru Hard Edges (Ostré hrany), ktorý spojil jasné hrany a žiarivé farby európskej abstrakcie s formami inšpirovanými všedným životom. Počas kariéry získal mnoho ocenení, pričom vrcholom je japonská kultúrna cena Praemium Imperiale, ktorá je čosi ako Nobelova cena za umenie. Odborníci vravia, že suma 75 miliónov dolárov za obraz symbolizuje cenu za dedičstvo, inováciu a čistú brilanciu, ktorú Kelly preniesol na plátno.

82 miliónov dolárov: Oranžová od Marka Rothka

Keď stojíte pred Rothkovým obrazom, nemôžete si pomôcť. Doslova vás vtiahne do kontemplatívneho víru uvažovania, pri ktorom vám myseľ začne blúdiť a pocity lietať ako listy vo vetre. Iste, je to len jedna farba, ale v tom spočíva kúzlo obrazu. Táto oranžová farba nie je hocijaká – je to koncentrovaný výbuch emócií. Rothkove vrcholné obrazy demonštrujú farebné žiarivé a tvarom jednoduché obdĺžnikové polia, ktoré sa v závere umelcovho života značne stemnili. Obrazy sú často aj tri metre vysoké a dokážu v sebe skĺbiť harmóniu i pocitovú vibráciu. Nečudo, že tento obraz vydražili za najvyššiu čiastku za dielo vytvorené po druhej svetovej vojne, ktoré predávali na aukcii.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 29. septembra 2023.