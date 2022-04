Štýl Šálka čaju v cene nového auta? Da-Hong Pao je 30-krát drahší než zlato

Čo by ste si kúpili za desaťtisíc eur? Luxusné hodinky, auto, novú kuchyňu alebo cestu okolo sveta? Určite by ste si nedopriali jedinú šálku čaju. Lenže za gram najdrahšieho čaju zaplatíte 1200 eur a na to, aby ste si vychutnali šálku, vám tých desaťtisíc bude stačiť tak akurát.