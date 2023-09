Pripravte si veci už večer

Úspešní ľudia dávno zistili, že príprava vecí večer pred nasledujúcim dňom pomáha významnou mierou redukovať ranný stres. Ak sa večer rozhodnete a pripravíte, čo si oblečiete na nasledujúci deň, ušetríte si ráno veľa času. Tento jednoduchý krok zároveň zníži únavu z ranného rozporuplného rozhodovania sa. Tiež si večer pripravte do tašky či kabelky všetky pracovné potreby. Ak viete, že z práce pôjdete rovno do posilňovne, pobaľte si všetko, čo budete potrebovať. Vopred si pripravte aj jedlo – ušetrí vám to množstvo času a zabezpečí, že nebudete musieť narýchlo ráno pred otvorenou chladničkou riešiť, čo si vezmete do práce.

Prirodzené prebudenie

Určite budete súhlasiť, že prebudiť sa prirodzeným spôsobom je príjemnejšie ako na zvonenie budíka. Namiesto toho, aby nás zo spánku vyrušil hlasný hluk, nechajme sa budiť jemnými zvukmi štebotu vtákov, šumením listov vo vetre alebo teplou žiarou prvých slnečných lúčov. Je to zážitok, ktorý nás okamžite spojí s prírodou a nastaví pokojný režim pre zvyšok dňa. Naše telo vie, kedy je čas prebudiť sa aj kedy je čas ísť spať a nasledovaním týchto prirodzených vzorcov môžeme zlepšiť svoje celkové zdravie a pohodu. Prirodzené časy prebudenia môžu pomôcť regulovať náš cirkadiánny rytmus, vnútorné hodiny, ktoré regulujú cykly spánku a bdenia, dodajú nám energiu a sústredenie do nasledujúceho dňa. Niektorí úspešní ľudia, napríklad aj generálny riaditeľ spoločnosti Amazon Jeff Bezos, vravia, že každú noc spia najmenej osem hodín a prirodzene sa prebúdzajú bez budíka. Skúste odhrnúť závesy, aby ste vpustili ranné svetlo, alebo si nastavte jemný budík, ktorý postupne zvyšuje hlasitosť, aby vaše prebudenie bolo čo najprirodzenejšie.

Vstaňte pred úsvitom

Mnohí úspešní ľudia, napríklad generálny riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook či bývalá prvá dáma USA Michelle Obamová, sa budia ešte pred svitaním. Má to niekoľko zdravotných výhod. Umožňuje napríklad lepšie sústredenie a produktivitu, výdatnejší spánok, pretože vstávanie pri východe slnka alebo pred ním znižuje a stabilizuje hladinu cukru v krvi. Rán osi môžete dopriať zdravšiu stravu, pretože skoršie vstávanie vám poskytne viac času na prípravu zdravých raňajok, ktoré preukázateľne zlepšujú hladinu energie počas dňa. Skoré vstávanie prispieva k fungovaniu cirkadiánneho rytmu, čo môže viesť k lepšej regulácii hormónov a metabolizmu. Štúdie tiež ukázali, že ľudia, ktorí sa zobudia okolo úsvitu, majú nižšie riziko vzniku depresií. Dôležité je však poznamenať, že skoré vstávanie nemusí byť prínosom pre každého. Extrémne „nočné sovy“ môžu byť po skorom vstávaní vyčerpaní, unavení a trpieť depresiami.

Meditujte, premýšľajte a buďte vďační

Začať deň chvíľami meditácie, reflexie alebo vyjadrením vďačnosti pomôže nastaviť tón pre pozitívny a produktívny deň. Mnohí úspešní ľudia začínajú ráno písaním denníka, určením si cieľov na daný deň alebo vyjadrením vďačnosti. Začlenenie týchto praktík do rannej rutiny môže pozitívne prispieť k duševnému zdraviu. Meditácia môže pomôcť vyčistiť myseľ a priniesť pocit pokoja a sústredenia. Reflexia umožňuje premýšľať o našich cieľoch a prioritách a zvážiť akékoľvek úpravy, ktoré možno budeme musieť urobiť. Vyjadrenie vďačnosti za dobré veci v našich životoch zase môže posunúť naše myslenie smerom k pozitivite a hojnosti.

Držte sa ďalej od mobilu

Vedeli ste, že viac ako tri štvrtiny ľudí siahajú po telefóne a prechádzajú sociálnymi médiami hneď po prebudení? Odborníci bijú na poplach, pretože na to, aby sme minimalizovali ranný stres a maximalizovali našu koncentráciu, by sme si mali dať od telefónu, e-mailu alebo sociálnych médií ranný dištanc. Toto je zásada, ktorú napríklad realizuje Arianna Hiffington, zakladateľka spoločnosti Thrive Global. Nesiahnuť hneď po mobile má viacero zdravotných výhod. Nastavenie pravidiel ohľadom používania sociálnych sietí pomôže znížiť úroveň úzkosti, depresie a stresu. Prispieva to k lepšiemu spánku a zmysluplnejšiemu naplneniu vzťahov. Výsledkom rozumnej regulácie trávenia času s mobilom je rast sebaúcty a sebavedomia, lebo sociálne médiá môžu prispieť k pocitom nízkej sebaúcty a negatívneho vnímania tela. Sociálne médiá sú často živnou pôdou negativity a konflikty, takže zostať mimo nich znižuje riziko vystavenia sa týmto negatívnym vplyvom.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 15. septembra.