Prečítajte si krátku kapitolu v knihe

Čítanie kníh dnes už tak neletí ako v minulosti. Vedci však zistili, že prečítanie niekoľkých strán knihy ráno po prebudení je nesmierne užitočné. Stačí sa opýtať bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, ktorý pravidelne začína deň prečítaním niekoľkých stránok knihy. Táto aktivita dokáže skvelo naštartovať mozog a má veľký vplyv na rozvoj kreativity. Je jedno, či ide o beletriu, literatúru faktu alebo inšpiratívnu literatúru, ranné ponorenie sa do knihy vás pozitívne naladí a pomôže zamerať sa na výzvy, ktoré vás čakajú. Okrem toho čítanie stimuluje mozog, podporuje koncentráciu a pamäť.

Ráno si doprajte studenú sprchu

Terapia chladom, známa ako kryoterapia alebo terapia studenou vodou, zahŕňa vystavenie tela nízkym teplotám. Napríklad podnikateľ a moderátor podcastov Tim Ferriss si každé ráno užíva ľadovo studené sprchy, aby zvýšil bdelosť a duševnú čulosť. Terapia chladom je prospešná z rôznych dôvodov, pretože zlepšuje metabolizmus a pozitívne ovplyvňuje chudnutie. Pôsobením chladu sa aktivuje hnedý tuk, čo je typ tuku, ktorý spaľuje kalórie, aby došlo k zvýšeniu telesného tepla. Terapia chladom prispieva k lepšej kvalite spánku, lebo znižuje telesnú teplotu, ktorá s tým súvisí. Pomáha zmierniť bolesť svalov a podporuje rýchlejšie zotavenie po intenzívnej fyzickej aktivite.

Prechádzka s domácimi miláčikmi

Mnohí úspešní ľudia do rannej rutiny zahŕňajú aj domácich miláčikov. Ranná prechádzka môže má významné zdravotné výhody pre vás aj chlpatého spoločníka. Podporuje fyzickú aktivitu a zvyšuje duševnú pohodu. Chôdza pomáha naštartovať metabolizmus, čo vedie k zvýšeniu hladiny energie počas dňa a zlepšeniu kardiovaskulárneho zdravia. Trávenie času s domácim miláčikom počas rannej prechádzky môže znížiť stres a úzkosť, pretože pri kontakte so zvieratami dochádza k uvoľňovaniu oxytocínu. Okrem toho pobyt vonku na čerstvom vzduchu a v prírodnom prostredí vám poskytne duševné osvieženie a pozitívne vás naladí do dňa. Pravidelné ranné prechádzky pomôžu pri regulácii hmotnosti, flexibilite kĺbov a celkovej kondícii. Pre domáceho maznáčika je to šanca skúmať okolie, socializovať sa a vybiť energiu, vďaka čomu má zdravší a šťastnejší život.

Nepite rannú kávu nalačno

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia a skúseností ľudí, konzumácia kofeínu na lačný žalúdok môže mať negatívne dôsledky pre zdravie. Ranná káva nalačno síce najprv zvýši energiu, ale následne dôjde k jej rýchlemu poklesu. U mnohých ľudí sa po rannej káve objavujú pocity úzkosti, nervozity a bolesti hlavy. Vedeli ste, že kofeín inhibuje absorpciu mikroživín? Alebo že sa „bije“ s tvorbou kolagénu, čo spôsobuje tvorbu vrások a vedie iným kožným problémom? Namiesto toho siahnite po pohári s čistou vodou, tá je pre organizmus najlepšia.

Nikdy nevynechajte raňajky

Dať si výživné raňajky je neodmysliteľnou rutinou úspešných ľudí. Raňajky poskytujú energiu, zlepšujú metabolizmus a pomáhajú udržiavať zdravú váhu. Chutné jedlo zlepší náladu a koncentráciu a urobí deň produktívnejším a krajším. Vhodné je, ak sú raňajky pestré, farebné a ak ich obmieňate. Niekedy si dajte smoothie, ako to praktizuje známa tenistka Naomi Osaka alebo ovsené vločky s čerstvým ovocím či celozrnný toast s avokádom, šunkou a vajíčkom. Zdravé raňajky by mali obsahovať vyrovnané množstvo živín (sacharidy, bielkoviny a zdravé tuky) a nemalo by obsahovať chemicky upravené potraviny.