Počuli ste už o bielkovine s názvom kreatín? Ide o tú najviac obsiahnutú v rámci ľudského organizmu. A v rámci jeho fungovania sa spomína najmä v kontexte s energiou a svalmi. Svaly totiž na svoj výkon potrebujú práve čo najviac energie. Aby sa zrealizoval jej efektívny transport do svalových buniek, potrebujete disponovať dostatočným množstvom správne fungujúcich kreatínových molekúl. Túto bielkovinu dokážete telu dodať správnou stravou, napríklad pomocou rýb, hydiny, bravčového alebo červeného mäsa. Problémy nastávajú u vegetariánov a vegánov, keďže sa nevyskytuje v rastlinnej potrave. Je jasné, že každodenný veľký príjem mäsa nie je pre každého vhodný, preto môžete kreatín do svojho tela dostať aj inou cestou. Vyskúšajte napríklad vysokokvalitné kreatínové prípravky.

A ako teda bude táto látka, ktorá sa v nich nachádza v naozaj dostatočnom množstve, vo vašom tele účinkovať? Spomenúť môžemeviacero výhod, ktoré nie sú postavené len čisto na zlepšení výkonu. Pozitíva spozorujete už pri presne merateľnom, pohodlnom a rýchlom dávkovaní. Hlavne športovci následne ocenia dlhší tréning, väčšie váhy alebo viac opakovaní. A to všetko pozitívne prispieva k rýchlejšiemu progresu, väčším svalom a v prvom rade k zdravšiemu telu. Táto látka je pre telo úplne prirodzená, keďže ide o zlúčeninu organizmu známych aminokyselín.



Čo sa týka užívania, odborníci považujú za najúčinnejšiu formu čistý kreatín monohydrát v práškovej forme. Veľmi populárny je ochutený kreatín, pozor však na to, koľko cukru, gluténu či laktózy vami zakúpený prípravok obsahuje. K dosiahnutiu očakávaných výsledkov dbajte na správne dávkovanie. Práškové prevedenia rozmiešajte do stanovenej dávky tekutiny. Odporúča sa čistá voda, no v prípade ovocného džúsu či sacharidových nápojoch svoju úlohu zohráva aj cukor, ktorý môže prispieť k efektívnejšiemu transportu týchto molekúl do buniek.



Z pohľadu konkrétnych pozitívnych účinkov tejto látky môžeme spomenúť tie najdôležitejšie:

Zohráva rolu pri zvyšovaní sily, zlepovaní vytrvalosti užívateľa, dodávaní energie a nabudení k fyzickej aktivite

Pôsobí priaznivo pri naberaní spomínanej svalovej hmoty a produkcii energie svalovými bunkami

Pri cvičení prispieva k zlepšiu mnohých faktorov, ako napríklad sila, balistická sila, odolnosť voči únave, svalová vytrvalosť, výkon mozgu aj dôležitá regenerácia a zotavenie

Proteíny v rôznom prevedení

O čosi známejšími prípravkami pre efektívnejšiu stavbu svalov sú proteíny. Tie slúžia aj na dosiahnutie lepších fyzických výkonov či prispievajú k štíhlejšiemu telu. Ľudia po celom svete ich užívajú s cieľom dostať do tela dostatok látok na regeneráciu. Zabúdať netreba ani na dôležité šetrenie energie, ktorú inak zbytočne spotrebujete pri trávení tuhej či ťažkej stravy. Tieto prípravky sa ale neužívajú len pred tréningom. Svoje úlohy si splnia hlavne v období tréningov. To platí aj v období redukčných diét či pri regenerácii po zranení. Problémy nenastávajú ani pri rôznych intoleranciách, keďže na trhu dnes už nájdete viacero prevedení, napríklad aj tie bezlepkové.

Proteíny si ale nevyberajte len tak od oka.V prvom rade prihliadajte na svoje ciele. Osoby s vidinou nabrať svalovú hmotu by mali dbať aj na dostatok tukov či cukrov. Zaujímavou voľbou sú variácie vyrobené z rastlinných zdrojov, ako napríklad Vegan Protein. A práve ten je vhodný pri alergii na laktózu. Ak sme spomenuli dôležitosť cukrov, to neznamená, že sa musí v týchto prípravkoch cukor nachádzať. Práve naopak. A čo tak nočné proteíny, ktoré sú vhodné pre ženy aj mužov? Je totiž vedecky dokázané, že svaly rastú najviac počas nočného spánku. A práve v tomto čase by ste teda mali výstavbu nových svalov podporiť čo najefektívnejšie. Novinkou je hydrolyzovaný proteín, ktorý môžeme považovať za akýsi „rýchlik“. Dodá v organizme bielkoviny presne tam, kde je treba.



Skúsiť môžete aj rôzne doplnky, ktoré dodávajú telu bielkoviny. Tie sa totiž nenachádzajú len v proteínových práškoch. Pre milovníkov varenia sú tu napríklad omáčky so zvýšeným obsahom bielkovín. Ak s varením nechcete strácať čas, pochutnajte si na hotových polievkach. Vo voľnom čase si doprajte zdravšiu formu pochutín, napríklad proteínové chipsy.

