Manhattan

Populárny mýtus spomína matku Winstona Churchilla, ktorá v newyorskom klube usporiadala banket a objednala nápoj „whisky s martini“, ktorý zožal po ochutnaní obdiv a potlesk. No nie je to pravda. Lady Randolph Churchillová v tom čase bola tehotná a na inom kontinente, preto nie je pravdepodobné, že by si odbehla vytvoriť legendárny kokteil. Pravdivý príbeh uvádza, že nápoj vymyslel muž menom Black, ktorý v šesťdesiatych rokoch 20. storočia prevádzkoval bar na Broadwayi. Aspoň takto to uviedol William F. Mulhall, ktorý počas troch desaťročí spravoval legendárny bar v New Yorku, v Hoffmanovoom dome, kde nápoj skutočne vznikol. No, samozrejme, klub Manhattan sa stále drží pôvodnej lži o Churchillovej mame.

Mint Julep

Zdroj: Shutterstock

Je dôležité spomenúť, že kokteily sa pôvodne považovali za liečivé elixíry. Takmer každý alkoholický recept z 18. a 19. storočia bol liekom na určité ochorenie. Do tejto kategórie patrí i Mint Julep. Farmári na juhu USA ho ráno vypili namiesto kávy a verili, že budú mať viac energie. Nápoj získal celosvetovú slávu, keď sa v roku 1938 stal oficiálnym kokteilom dostihov v Kentucky Derby. Dodnes si tam môžete jeden dať v zlatom pohári za tisíc dolárov. Predtým uprednostňovali cínový alebo strieborný pohár a museli ste ho držať úplne za horný alebo spodný okraj, aby teplo ruky neroztavilo „čiapku“ z drveného ľadu.

Sidecar

Zdroj: Shutterstock

Vynikajúca klasika je jedným zo šiestich základných kokteilov, ktoré by mal každý barman ovládať. Práva na autorstvo si nárokujú Londýn aj Paríž, no pravdou však je, že do Londýna ho priniesol Pat MacGarry z Paríža. Legenda tvrdí, že ingrediencie nápoja si určil kapitán americkej armády počas prvej svetovej vojny, keď sa priviezol do parížskeho baru Harry´s v postrannom vozidle motocykla - sajdke.

Gin & Tonic

Zdroj: Shutterstock

Tento nápoj má zásluhu na rozkvete britského impéria. Gin vytvoril ako liečivý elixír doktor Sylvius de Bouve v Holandsku v 16. storočí. V roku 1640 z kôry chinínovníka z Južnej Ameriky vyextrahovali chinínový sirup a zistili, že nielen vylieči, ale i zabráni malárii. Pri zmiešaní chinínového sirupu so sódovou vodou vznikne tonik. Gin a tonik sa potom stali „liečivom“, ktoré pravidelne dostávali vojaci britskej Východoindickej spoločnosti.

Old Fashioned

a Zdroj: Shutterstock

Počas prohibície v USA bol alkohol prísne zakázaný, čo viedlo k pašovaniu nekvalitného alkoholu. V kokteiloch preto jeho chuť maskovali sladkými „prísadami“. Recept sa však prvýkrát objavil už v roku 1862 a potom James E. Pepper získal uznanie za jeho prenesenie z Louisville, v Kentucky, do Waldorf-Astorie v New Yorku. Kokteil je horký, obsahuje cukor, whisky a pomarančovú kôru a popularitu si získal práve počas prohibície.