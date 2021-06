Jedna z najznámejších herečiek sveta zazerá na bujný dekolt obdarenej blondínky. Jej výraz tváre hovorí za všetko. Alebo snáď nie? Príbeh, ktorý je za touto fotografiou, je trochu zložitejší, než by ste si možno mysleli.

V roku 1957 dorazila talianska herečka Sophia Lorenová do Hollywoodu a filmová spoločnosť Paramount Pictures si ju chcela uctiť tým, že zorganizovala párty na jej počesť. Oslava sa konala v reštaurácii Romanoff´s v Beverly Hills. Sophia bola v tom čase v USA už dobre známa, v Európe dosiahla pozoruhodné úspechy a na filmovom festivale v Cannes v roku 1955 bola bezpochyby najfotografovanejšou herečkou.

V rovnakom čase ale konkurenčná filmová spoločnosť 20th Century-Fox promovala blonďavú sexbombu Jayne Mainsfieldovú. Označovali ju za „druhú Marilyn Monroeovú“ a úspech jej filmu The Girl Can’t Help It z roku 1956 ju vystrelil medzi hollywoodsku elitu. Jayne mala úspech na plátne, v divadlách a dokonca aj v Playboyi. Ostych jej veľa nehovoril a rada priťahovala pozornosť.

Pozrite sa na tú fotku. Kde mám oči? Zízam jej na bradavky, lebo sa bojím, že mi vypadnú rovno na tanier.

Keď už bola Lorenovej párty v plnom prúde a všetci sa dobre bavili, dorazila Jayne ako posledná z pozvaných hostí. Všetky fotoaparáty sa otočili na ňu, vo ružových saténových šatách s odhaleným dekoltom pôsobila v reštaurácii ako reflektor. Blondínka napochodovala rovno k Lorenovej stolu, kde ju usadili rovno medzi Talianku a herca Cliftona Webba.

Záberov, na ktorých Sophia pozerá na dekolt svojej hereckej kolegyne, je viacero. Najmenej dvaja fotografi však zachytili ten čarovný moment, ktorý môžete vidieť na zábere vyššie. Objavil sa v desiatkach novín a časopisov v USA i v Európe. V katolíckom Taliansku väčšina novín fotku síce uverejnila, ale Mainsfieldovej dekolt bol cenzurovaný. Pôvodná fotka sa objavila len v Giornale d´Italia, ktorý zaznamenal v ten deň rekordné predaje.

Príbeh za fotografiou objasnila Sophia Lorenová až v roku 2015 v jednom rozhovore. Povedala: „Paramount pre mňa zorganizoval večierok. Boli tu všetci dôležití ľudia Hollywoodu, bolo to neuveriteľné. A potom si príde Jayne Mansfieldová, ako posledná. Vtedy sa tá párty stala pre mňa priam neskutočnou. Prišla rovno k môjmu stolu, všetci sa dívali. Sadla si. A potom...počujte! Pozrite sa na tú fotku. Kde mám oči? Zízam jej na bradavky, lebo sa bojím, že mi vypadnú rovno na tanier. Na tvári mi vidno strach. Strašne som sa bála, že jej tie šaty prasknú a všetko sa z nich vysype na stôl.“

Strach, či závisť? Čo na fotografii vidíte vy? Dajte nám vedieť v komentároch. Podľa nás bola jednoducho Sophia Lorenová znechutená z toho, ako ľahko a lacno sa dá získať pozornosť.